SDP:n puoluevaltuusto: Sodan ja väkivallan sekä siviilien kärsimyksen on loputtava Gazassa ja kahden valtion malli on toteutettava – Suomen tunnustettava välittömästi Palestiinan valtio

Palestiinaan on saatava välitön tulitauko. Kansainvälisen humanitäärisen avun perillepääsy on täysimittaisesti turvattava. Gazan väestön etninen puhdistus ja rikokset ihmisyyttä vastaan on saatava loppumaan. Israelin toteuttama Gazan väestön pakkosiirron valmistelu, nälän ja humanitaarisen avun estämisen käyttö sodankäynnin keinoina sekä jatkuvaa siviiliväestön tappaminen ovat vastoin kaikkia ihmisoikeusperiaatteita ja kansainvälisen lainsäädännön mukaan sotarikoksia. Kansainvälistä oikeutta on aina noudatettava ja sotarikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen.

EU:n on asetettava Israelia kohtaan pakotteita ja aloitettava prosessi, jolla EU:n ja Israelin sopimusperusteista suhdetta arvioidaan uudelleen. EU:n tulee toimia palestiinalaishallinnon kumppanina ja tukea sen sisäistä legitimiteettiä ja voimavarojen vahvistamista. EU:n ulkopoliittisissa kannanotoissa pitää siirtyä perussopimusten mahdollistamalla tavalla määräenemmistöpäätöksiin. Kun kyse on siviilien kärsimyksestä, ei yksimielisyysvaatimuksen alle voida juuttua.

Suomen hallituksen on välittömästi ryhdyttävä toimiin Palestiinan valtion tunnustamiseksi. Hallituksen kannanotot viipyvät, ovat ponnettomia ja niiltä puuttuu hallituspuolueiden yksimielinen tuki. Jos tunnustamista viivytetään liian kauan, ei jäljellä ole mitään tunnustettavaa. Palestiinan valtion on tunnustanut jo noin 150 maata ja tunnustaneiden joukko on kasvamassa. Myös Ranska yhdessä Saudi-Arabian kanssa on toimimassa tavoitteenaan kahden valtion malli. Suomen pitää osallistua tähän prosessiin, ilmoittaa Palestiinan valtion tunnustamisesta.

Jos Suomen hallitus ei pysty tekemään päätöksiä, tulee asia saattaa pikaisesti eduskunnan ratkaistavaksi esimerkiksi selonteon muodossa. Palestiinan valtion tunnustamiseksi löytynee eduskunnan enemmistön selkeä tuki. Nyt on aivan ratkaisevaa, mitä tekevät ne maat, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Palestiinan valtiota. Suomi on yksi näistä maista, ja meidän roolimme on aivan keskeinen näiden maiden joukossa.

Israelin kansan turvallisuus on turvattava Israelissa. Terrorismi on tuomittava yksiselitteisesti. Israelilla on oikeus suvereniteettiinsa sekä turvallisiin rajoihin ja palestiinalaisilla samoin on oikeus elää turvallisesti omassa kansainvälisesti tunnustetussa maassaan. Kansainvälinen tuomioistuin on linjannut, että Israelin miehitys Gazan alueella ja Länsirannalla on laiton.