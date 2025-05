SDP:n puoluevaltuusto: Orpon hallitus on luopunut taloustavoitteistaan ja kiihdyttää velkarallia

Puoliväliriihessä hallitus hylkäsi lopullisesti kaikki itselleen asettamansa talouspolitiikan tavoitteet. Velkaantuminen ei suurista lupauksista huolimatta taitu, kasvua ja työpaikkoja ei näy. Päinvastoin työpaikkoja on menetetty, työttömyys on korkealla ja tavallisten suomalaisten ahdinko on syventynyt. Orpon hallitus on tekemässä omalla kaudellaan velkaantumisen Suomen ennätyksen. Samaan aikaan kun hallitus kiihdyttää velkaralliaan, päätti se tehdä yhteiskunnan rikkaimmille kohdistetut mittavat veronalennukset ja rahoittaa ne lisävelalla. Hallitus on kattanut notkuvan noutopöydän kaikista varakkaimmille, kun tavallisille suomalaisille jätetään tylysti vain murusia sekä laskun maksajan rooli.

Hallituksen veronalennusten hyödyt valuvat valtaosin hyvätuloisille ja samaan aikaan palkansaajan tilipussi menee jopa pakkaselle, kun ammattiyhdistysliikkeen jäsenmaksun verovähennys poistuu ja työttömyysvakuutusmaksuihin uhkaa tulla korotus hallituksen surkeasti hoitaman työllisyyden seurauksena. Ministerin tuloluokalle on tulossa satojen tai jopa tuhansien eurojen vuosittainen lisä tilipussiin, kun esimerkiksi ammattiliittoon kuuluvalle opettajalle lisäys olisi vain noin viisi euroa kuukaudessa käteen. Tämän vuoksi ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden poisto tulee jättää tekemättä. Kun hallitus on ensin nostanut tavallisen palkansaajan verotuksen korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen, olisi veronkevennysvaran odottanut kohdistuvan pieni- ja keskituloisille.

Suurin syy Suomen velkaantumiseen on kasvun puute. Kasvuluvut ovat peräti maailman heikoimpien joukossa. Todelliset kasvutoimet uupuvat ja hallituksen työkalupakissa on vain sosiaaliturvaleikkauksia ja työntekijöiden aseman sekä neuvottelumahdollisuuksien heikennyksiä. Nyt on panostettava kasvuun ja työllisyyteen. Kaikkein tärkeintä on palauttaa yhteiskunnan luottamus: luottamus ihmisille kuluttaa ja luottamus yrityksille investoida.

Hallituksen politiikalle on olemassa reilumpi vaihtoehto. SDP:n vaihtoehdossa veronkevennysvara kohdistetaan pieni- ja keskituloisille, yrityksiä kannustetaan investointeihin tuntuvammalla verokannustimella, pienyrittäjien asemaa vahvistetaan, osaamiseen ja koulutukseen panostetaan ja valtion tasetta hyödynnetään kasvuyritysten tueksi.

Näyttää selvältä, että Orpon oikeistohallitus on jättämässä perintönä seuraajilleen miljardiluokan alijäämän ja paisuneen velkataakan. SDP on sitoutunut vahvistamaan julkista taloutta ja hillitsemään velkaantumista Orpon hallituksen jäljiltä. Meidän vaihtoehtomme on kuitenkin reilumpi, se on oikeudenmukainen.

Nyt on oikea aika panostaa työllisyyspalveluihin

Oikeistohallitus on hoitanut työllisyyttä Euroopan heikoiten. Kovaan ääneen luvatun 100 000 uuden työpaikan sijaan noin 50 000 suomalaista on menettänyt työpaikkansa. Konkurssiuutisista on tullut valitettavan arkipäiväisiä ja konkurssien määrät ovat korkeimmalla tasolla 90-luvun laman jälkeen. Nyt on aika tarjota kunnille ja hyvinvointialueille mahdollisuuksia toimia ihmisten hyväksi.

Työllisyyspalvelut siirtyivät kuluvan vuoden alusta kuntien vastuulle. Kunnille ja työllisyysalueille on asetettu uudistuksen myötä valtavasti odotuksia ja sanktioita, mutta vain vähän resursseja ja tukea. Kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa yritysten ja elinkeinoelämän edellytyksiin on vahvistettava. Kunnat ovat sitoutuneet työllisyyspalveluiden uudistukseen ja niillä on osaamista tehtävien hoitamiseen. Edessä on kuitenkin mahdoton tehtävä, mikäli valtio ei hoida osaansa ja lupaustensa mukaan turvaa palveluiden resursseja. Vaadimme hallitukselta välittömiä toimia.

Hallituksen on huolehdittava työttömien ja työttömyysuhan alla olevien koulutusmahdollisuuksista, etenkin kun työllisyystilanne on heikko. Orpon hallitus on päätöksillään vaikeuttanut monen suomalaisen mahdollisuutta kehittää osaamistaan. Ammatillisen koulutuksen 120 miljoonan leikkaukset kohdistuvat erityisesti työikäiseen väestöön ja lisäävät samalla työvoimapalveluiden tarvetta. Aikuiskoulutustuen poisto on monelle uudelleen- ja lisäkouluttautumista tarvitsevalle kohtalokas. Hallitus tuntuu kääntäneen selkänsä työtä etsiville suomalaisille.

Elinvoimainen yrityskenttä on vahvan talouden perusta. Jokaisessa kunnassa pitää luoda vahvoja ja avoimia kumppanuuksia yritysten kanssa sekä hakea yhteisellä vuoropuhelulla molempia osapuolia tukevia ratkaisuja. Kunnat voivat turvata yrityksille paremmat toimintaedellytykset ja mahdollisuudet työllistää huolehtimalla koulutuksen ja osaavan työvoiman saatavuudesta, varmistamalla hyvän hankintapolitiikan sekä tekemällä yritystoiminnan mahdollistavaa kaavoitusta.

Suomi nousee taantumasta vain sillä, että ihmiset pystyvät työhön kykyjensä mukaan, he pystyvät kehittymään ja kehittämään, luomaan uutta ja uskomaan tulevaisuuteen.

Tämä hallitus on tehnyt kaikkensa romuttaakseen tuon uskon.