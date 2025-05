Vihreät tekivät päätöksensä luottamuspaikoistaan Länsi-Uudellamaalla: Johanna Karimäestä aluevaltuuston varapuheenjohtaja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vihreä valtuustoryhmä on päättänyt esityksistään hyvinvointialueen luottamuspaikoille. Vihreät ehdottavat aluevaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Johanna Karimäkeä.

“Alkavalla kaudella on varmistettava, että palvelut ovat toimivia ja saavutettavia kaikille. Jatkamme työtä hoitojonojen lyhentämiseksi ja perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Meille vihreille on tärkeää, että huolehdimme kaikkein heikompiosaisten hyvinvoinnista, kuten vammaisten ja vanhusten palveluista. On varmistettava nopea pääsy mielenterveyspalveluihin ja vahvistettava kouluterveydenhuoltoa.” Karimäki toteaa.

Aluehallitukseen vihreiden ehdokkaat ovat Elli Keisteri-Sipilä sekä Hanna Hukari.

“Haluan olla mukana rakentamassa entistä inhimillisempää ja kestävämpää palvelujärjestelmää ja tuoda päätöksentekoon erityisesti osaamistani liittyen mielenterveys- ja päihdetyöhön. ” kommentoi aluevaltuustossa ensimmäisen kautensa aloittava Keisteri-Sipilä.

Vihreät ehdottavat palvelut ja resurssit -lautakunnan varapuheenjohtajaksi Noora Koposta.

”Kiitän luottamuksesta saada jatkaa lautakunnan varapuheenjohtajana. Tulevalla kaudella tärkeintä on varmistaa, että palvelujen laatua ja saavutettavuutta parannetaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten sekä vammaisten palveluihin.” Koponen sanoo.

Valtuustoryhmä valitsi kokouksessaan myös uuden puheenjohtajiston valtuustoryhmälle. Valtuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa Henna Partanen, 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Saara Hyrkkö sekä 2. varapuheenjohtajaksi Maria Saita.

“Vihreä valtuustoryhmä on valmis tarttumaan niihin lukuisiin haasteisiin, joita asukkaat ovat tuoneet esille vaalikampanjan aikana. Suun terveydenhuollon, terveyskeskuspalveluiden sekä oppilashuollon psykologipalveluiden on toimittava aina Hangosta Karkkilaan. Asukkaita, järjestöjä ja kuntia on tärkeä kuulla palveluja kehitettäessä.” Partanen edellyttää.

Aluevaltuusto päättää lopullisesti luottamushenkilöiden nimityksistä ensimmäisessä kokouksessaan 10.6.2025. Alta löytyvät kaikki Vihreiden esitykset luottamuspaikkoihin.

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtajisto:

Puheenjohtaja Henna Partanen

1. varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö

2. varapuheenjohtaja Maria Saita

Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja:

Johanna Karimäki (2025–2027), Noora Koponen (2027–2029)

Aluehallituksen jäsenet:

Elli Keisteri-Sipilä, varajäsenenä Mikki Kauste

Hanna Hukari (2025–2027), varajäsenenä Emmi Ahonen

Emmi Ahonen (2027–2029), varajäsenenä Hanna Hukari

Palvelut ja henkilöstö -lautakunta:

Varapuheenjohtajana Noora Koponen (2025–2027), varajäsenenä Eppu Saarela

Varapuheenjohtajana Laura Skaffari (2027–2029), varajäsenenä Eppu Saarela

Jäsenenä Laura Skaffari (2025–2027), varajäsenenä Harswardhan Saini

Jäsenenä Anna Laine (2027–2029), varajäsenenä Harswardhan Saini

Tulevaisuus- ja kehittämislautakunta:

Jäsenenä Tony Hagerlund, varajäsenenä Fanni Mattson

Jäsenenä Gyan Dookie, varajäsenenä Johanna Fleming

Valmius- ja turvallisuuslautakunta:

Jäsenenä Peppi Seppälä, varajäsenenä Oscar Smith

Yksilöasioiden jaosto:

Jäsenenä Risto Nevanlinna, varajäsenenä Laura Malme

Kansalliskielilautakunta:

Jäsenenä Tuuli Solhagen, varajäsenenä Christel Abborre

Tarkastuslautakunta:

Jäsenenä Susanna Sielo, varajäsenenä Ilkka Särkiö

Jäsenenä Anna Laine (2025–2027), varajäsenenä Vesa Helkkula

Jäsenenä Johanna Karimäki (2027–2029), varajäsenenä Vesa Helkkula

Aluevaalilautakunta:

Jäsenenä Sirpa Hertell