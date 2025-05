Tirilän VPK on palokuntien suomenmestari

Yleisen sarjan kokonaiskilpailun ja halutun Jehumaljan voitti Tirilän VPK Lappeenrannasta. Yleisen sarjan toinen oli Inkeroisten VPK Kouvolasta, kolmas Savion VPK Keravalta, neljäs Helsingin VPK ja viides Piikkiön VPK.

Yleisen sarjan kilpailussa on kolme osakilpailua; Tirilän VPK voitti sekä joukkuetietokilpailun että taitokilpailun. Kalustokilpailun voitti Kaarinan VPK Turusta. Henkilökohtaisen tietokilpailun paras oli Vahdon VPK:n Oskari Hurula. Kilpailun parhaaksi ryhmänjohtajaksi valittiin Kaarinan VPK:n Alex Sirén.

Myös veteraanisarjan voitto meni Tirilän VPK:lle. Veteraanisarjan toiseksi tuli Jämsänkosken VPK ja kolmanneksi Kaarinan VPK.

Tänä vuonna kilpailuun osallistui 30 yleisen sarjan ja 10 veteraanisarjan joukkuetta vapaaehtoispalokunnista ympäri Suomea. Kilpailun tämänvuotinen teema oli vaaralliset aineet pelastusyksikön ensitoimenpiteenä.

Kaikki tulokset ovat nähtävillä Jehumalja-kisojen verkkosivuilla: https://sppl.fi/palokuntiensm/tulokset/

Suomen Palopäällystöliiton organisoimien kilpailujen järjestelyvastuu oli tänä vuonna Kymenlaakson pelastuslaitoksella.

Palokuntien suomenmestaruudesta ja kilpailun pääpalkinnosta Jehumaljasta on kilpailtu jo vuodesta 1952 lähtien. Kilpailu jakautuu kolmeen osaa; tietokilpailuun, taitokilpailuun ja kalustokilpailuun. Tietokilpailussa mitataan kilpailuryhmän jäsenen tiedollista osaamista. Taitokilpailussa arvioidaan kilpailuryhmän taidollista osaamista. Kalustokilpailussa mitataan ryhmän tiedollista ja taidollista kokonaisosaamista hälytyksenomaisessa tehtävässä. Kilpailuryhmä, jolla on suurin yhteenlaskettu pistemäärä kolmen eri osakilpailun jälkeen, palkitaan kiertopalkinnolla; Jehumaljalla. Vuodesta 2007 kilpailussa on ollut mukana myös veteraanisarja, jonka kilpailu koostuu kalustokilpailusta. Kilpailun tarkoituksena on kohottaa ja edistää palokuntien tietoja ja taitoja todellisten hälytystehtävien varalle kilpailusuorituksiin valmistautumalla. Tavoite on, että kilpailun voittamiseen tarvitaan sekä tietoa että taitoa yhdistettynä ripeään suoritukseen.

Kilpailutapahtumaan ottaa vuosittain osaa noin 35 palokuntaa ja 250 kilpailijaa sekä lähes 200 järjestelytehtävissä toimivaa. Joukon suuruus ja tiivis palokuntahenki on osoitus Palokuntien suomenmestaruus- ja Jehumalja-kilpailuiden arvokkaista perinteistä ja kilpailun nykypäivän haasteista ja vaativuudesta.

Ensi vuonna kilpailu järjestetään yhteistyössä Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ari Keijonen, Suomen Palopäällystöliitto, puh. 040 588 4112