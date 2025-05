SI:n neuvosto kokoontui Istanbulissa rauhan ja oikeudenmukaisen kehityksen puolesta

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Piia Elon puhe puoluevaltuuston kokouksessa 24.5.2025 24.5.2025 13:06:00 EEST | Tiedote

Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Hyvät toverit, arvoisat valtuuston jäsenet, SDP on Suomen suurin puolue! Me teimme sen, me voitimme kunta- ja aluevaalit! Suomalaiset antoivat vahvan viestin paitsi hyvinvointiyhteiskunnan niin myös hyvinvoivan tulevaisuuden puolesta. Suomalaiset kaipaavat reiluutta, oikeudenmukaisuutta ja inhimillisempää otetta politiikkaan. SDP:n viesti on kuultu, ja sen viestin ytimessä on huoli tavallisten ihmisten arjesta. Tämä vaalivoitto ei ollut sattumaa. Se on seurausta vuosia tehdystä peräänantamattomasta työstä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Se on osoitus siitä, että suomalaiset eivät hyväksy hallituksen kylmää ja eriarvoistavaa politiikkaa. Se on osoitus siitä, että suomalaiset luottavat meihin sosialidemokraatteihin, siihen, että me olemme heikoimman puolella, puolustamme reilua politiikkaa. Minä haluan kiittää teitä jokaista, jotka olette puolustaneet suomalaisten hyvinvointia, sosialidemokraattisia arvoja, sitä, että kaikki tosiaan tehdään reilummin.