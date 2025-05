Kansainvälisen merenkulun päästöjen sääntely tiukentumassa dramaattisesti – suomalaisella Norsepowerilla valmis ratkaisu

Suomalaisen Pesmelin digitaalinen kaksonen mullistaa teollisuuden materiaalivirtoja – strategiauudistus johtanut ennätyskauppoihin 15.4.2025 10:51:59 EEST | Tiedote

Kauhajokinen Pesmel on noussut teollisuuden varastoautomaation globaaliksi edelläkävijäksi. Kasvun moottorina on digitaalinen kaksonen, jonka avulla korkeavaraston toiminta ja materiaalivirrat optimoidaan jo ennen rakentamisen alkua. Yhtiöllä on käynnissä osakeanti yhteistyössä kasvusijoituspalvelu Springvestin kanssa.