Ruukin kyläkauppa myy enemmän ukrainalaisolutta kuin moni isompi kauppa

Siikajoen kunnassa sijaitseva Ruukin kylä saattaa olla kaukana kaikesta, mutta se ei ole estänyt kauppiaspariskunta Katja ja Pasi Korvasta rakentamasta kukoistavaa kyläkauppaa, jossa asiakaspalvelu ja yhteisöllisyys ovat kaiken keskiössä. Korvaset ovat pyörittäneet K-Market Ruukkia jo lähes 20 vuotta.



Ukrainalainen Obolon-olut on löytänyt tiensä kyläläisten ostoskoreihin, heijastaen kyläkaupan yhteisöllisyyttä ja arjen solidaarisuutta. Obolonina myydään 7000 asukkaan kunnan kaupassa enemmän kuin monissa isojen kaupunkien kaupoissa. Katja Korvasen mukaan Obolonin menestys perustuu vahvasti siihen, että se on yksinkertaisesti hyvä tuote. Sen maku ja saatavuus ovat osuneet kohdalleen, ja sitä pidetään kyläkaupan valikoimassa aina helposti saatavilla.



Menestys perustuu myös siihen, että ruukkilaiset haluavat tukea heikompaa osapuolta. Ruukin kylä, joka on aiemmin ollut aktiivinen pakolaiskeskuksen sijaintipaikkana, on oppinut ottamaan vastaan erilaisia ihmisiä. Tämä avarakatseisuus näkyy myös Obolonin suosiossa.



- Meillä on ollut täällä paljon maahanmuuttajia ja pakolaisia. Se, että ihmiset haluavat tukea ukrainaa, on osa Obolonin menestystä. Täällä aina on oltu pienemmän puolella ja parhaat asiat valitaan aina sydämellä, Korvanen toteaa.



Yhteisön tukipilari pohjoispohjanmaalaisessa Ruukissa kauppiaspariskunta tietää, että heidän kauppansa merkitys on kyläläisille iso. Kyse ei ole pelkästään ruokatarvikkeiden hankinnasta, vaan myös tärkeästä kohtaamispaikasta, jossa ihmiset saavat osakseen henkilökohtaista palvelua ja huomiota. Korvaset ovat tehnyt erityisen tärkeäksi asiakseen ottaa huomioon myös ne, jotka ovat yhteiskunnassa heikommassa asemassa. He ovat työllistänyt niin kehitysvammaisia kuin maahanmuuttajia.



– Ainoa lapsemme on kehitysvammainen. Tämä on ollut syy sille, että meillä on kaksi kehitysvammaista töissä ja yritämme aina pehmentää tietä niille, joilla se tie on kivisempi. Kun tuodaan heikommassa asemassa olevat ihmiset osaksi arkea, niin samalla helpotetaan myös muiden tuloa mukaan, Katja Korvanen kuvailee.



K-Marketin vieressä toimii myös seurakunnan pyörittämä kahvila. Kauppa on paikka, jossa yksinäiset ihmiset voivat kohdata muita ja kokea kuuluvansa yhteisöön.



– On tärkeää, että ihmiset tuntevat itsensä kuuluksi. Meidän kauppa on monelle vanhukselle se paikka, jossa voi vaihtaa kuulumisia ja saada apua arjen asioissa, Katja Korvanen kertoo