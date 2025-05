Valve saa Business Finlandin rahoituksen tekoälyn kehittämiseen B2B-markkinoinnin ja -myynnin uudistamiseksi

Valve Branding Oy on saanut Business Finlandin rahoituksen uuden tekoälyratkaisun Proof of Concept -vaiheen toteuttamiseen. Kehitystyön tavoite on uudistaa B2B-yritysten tapaa ymmärtää, ohjata ja optimoida asiakkaan ostopolkua – generatiivista tekoälyä hyödyntäen.