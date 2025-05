Ennakointikamari selvitti: yritykset pitävät henkilökunnan jatkuvaa oppimista tärkeänä laajalti

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yrityksissä nähdään jatkuvan oppimisen merkitys ja hyödyt, sekä millaisia osaamisen kehittämisen tarpeita yrityksissä on.

”Ilahduttavaa on, että jatkuvaa oppimista pidetään tärkeänä erikokoisissa ja eri toimialoja edustavissa yrityksissä. Sama näkyy tekemissämme kyselyissä. 94 prosenttia Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksistä on kertonut kyselyissämme pitävänsä henkilöstön jatkuvaa oppimista yrityksen menestymisen kannalta tärkeänä”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin koordinoiman Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja.

Haastatelluilta yrityksiltä kysyttiin näkemystä julkisella rahoituksella tuotetuista koulutuspalveluista. Niiden vahvuutena pidettiin erityisesti tutkintoja ja relevanttia perustason osaamista. Heikkouksina taas sitä, että koulutuksia ei voi räätälöidä, oppilaitosten tieto ei ole aina ajantasaista ja sitä että ammatillisen koulutuksen laatu on heikentynyt.

”Henkilöstön osaamisen kehittämisen palveluissa tärkeintä yrityksille on räätälöitävyys ja tiedon ajantasaisuus koulutuksessa. Tässä julkisella rahoituksella tuotetuilla koulutuspalveluilla on vielä varaa parantaa. Vastaukset osoittavat, että yritysten ja koulutuksen tuottajien vuoropuhelun tiivistämistä tarvitaan edelleen, jotta koulutusten sisältö on ajan tasalla ja vastaa yritysten tarpeisiin. Haastatteluissa yritykset viittasivat myös koulutusleikkauksiin ammatillisen koulutuksen laadun heikkenemisen mahdollisena syynä”, sanoo Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija Riikka Vataja.

”Haastattelututkimus osoittaa, että jatkuvan oppimisen toteuttamisella on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia yritysten kilpailukyvyn vahvistamiselle ja ylläpitämiselle. On varmistettava, että ammatillisella koulutuksella ja korkeakouluilla on riittävät valmiudet ja kannusteet vastata jatkuvan oppimisen tarpeisiin”, Vataja sanoo.

Näin tutkimus tehtiin

Inspirans toteutti Ennakointikamarin toimeksiannosta laadullisen tutkimuksen, jonka tavoitteena on tuottaa syvällistä ymmärrystä ja näkemystä jatkuvan oppimisen merkityksestä työnantajayrityksille. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yrityksissä nähdään jatkuvan oppimisen merkitys ja hyödyt, sekä millaisia tarpeita yrityksissä on osaamisen kehittämisen suhteen.

Kvalitatiivisen tutkimuksen tiedot kerättiin kvalitatiivisella menetelmällä syvähaastatteluin verkkotapaamisissa. Haastatteluja tehtiin kymmenen. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat Uudenmaan alueella toimivat keskisuuret yritykset (50–250 henkeä työllistävät) ja näissä yrityksissä henkilöstön osaamisen kehittämisestä tai HR-asioista päättävät henkilöt.

Tutkimukseen otettiin mukaan tasaisesti eri toimialojen yrityksiä sekä tasaisesti alemman ja korkeamman koulutusasteen työvoiman yrityksiä.

Mikä on Ennakointikamari?

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari kokoaa työssään yhteen työ- ja elinkeinohallinnon, yritykset, oppilaitokset ja aluehallinnon. Verkostoon kuuluvat Stadin AO, Vantaan ammattiopisto Varia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Taitotalo, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Helsinki Business College Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Careeria Oy, STEP-koulutus, Suomen Diakoniaopisto Oy, Laurea, Haaga-Helia, Metropolia, Helsingin yliopisto, Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus ja Helsingin seudun kauppakamari. Ennakointikamariverkosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja etsii konkreettisia ratkaisuja ja toimenpiteitä Uudenmaan työllisyyden kysymyksiin. Ennakointikamari tuottaa vuosittain kaksi tilannekatsausta Uudenmaan alueelta.

Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 000 jäsentä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.

Jatkuvan oppimisen ja työikäisten osaamisen päivittämisen merkitys yrityksille -julkaisu tiistaina 27.5. kello 8.30 osoitteessa helsinki.chamber.fi

