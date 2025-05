Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista

Työn ja vapaa-ajan tasapaino oli yksi merkityksellisimmistä asioista SSO:laisille, keväällä 2023 tehdyn, työntekijäkokemusta tutkivan Siqni-kyselyn perusteella. Tätä, myös työhyvinvointiin suuresti vaikuttavaa seikkaa lähdettiin pohtimaan ja kehittämään työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen projektin avulla. Syksyllä 2024 yhteisöllinen työvuorosuunnittelu käynnistyi projektin pilottihankkeena ensin kolmessa SSO:n toimipaikassa ja alkuvuodesta 2025 mukaan tulivat kolme yksikköä lisää. Yhteisöllisessä työvuorosuunnittelussa työntekijät valitsevat työvuoronsa itse mobiilisovelluksen avulla, yhteisiä aikatauluja ja pelisääntöjä noudattaen.

– Henkilöstö voi tässä uudessa mallissa vaikuttaa merkittävästi omaan työhönsä, kun työvuoroja poimitaan itse. Työvuorojen poiminta ja suunnittelu vaatii työyhteisöltä yhteispeliä ja toisten huomioon ottamista. Tavoite on yhdistää henkilökunnan toiveet ja liiketoiminnan tarpeet mahdollisimman hyvin, kertoo SSO:n resurssisuunnittelupäällikkö Anne Miettinen.

Uusi malli toi parannusta työssäjaksamiseen sekä arjen suunnitteluun

Pilotissa mukana olleiden työntekijöiden kokemuksia vuorojen poiminnasta kerättiin useamman kyselyn avulla. Tulosten perusteella jopa 87 prosenttia vastaajista haluaa jatkaa yhteisöllisen työvuorosuunnittelun mallissa. Vastauksista nousi selkeästi esille parantunut työssäjaksaminen sekä joustavampi työelämän ja vapaa-ajan yhteensovittaminen.

– On ollut upea huomata, kuinka hienosti yhteisöllinen työvuorosuunnittelu on otettua vastaan sekä työntekijöiden että esihenkilöiden parissa. Suurin osa työntekijöiden poimimista vuoroista tai vapaista voidaan toteuttaa joko sellaisenaan tai vain pieniä muutoksia tekemällä. Pilotissa saatujen positiivisten kokemusten myötä on mukava lähteä viemään yhteisöllisen työvuorosuunnittelun mallia myös muihin toimipaikkoihin, kertoo Miettinen tyytyväisenä.

Hyvin onnistuneen pilotin tulosten pohjalta yhteisöllinen työvuorosuunnittelu saa jatkoa SSO:ssa. Syksyllä 2025 mukaan tulee kuusi uutta yksikköä, nostaen mukana olevien toimipaikkojen määrän kahteentoista. Myös useat muut S-ryhmän osuuskaupat ovat siirtyneet yhteisöllisen työvuorosuunnittelun malliin hyvien kokemusten siivittämänä. Uusien käyttöönottojen myötä mallia käyttää noin 3500 työntekijää osuuskaupoissa ympäri Suomen.

Lisätietoja: SSO:n henkilöstöjohtaja Hanna Somersalo p. 0447705175