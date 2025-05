Palta: IAU:n tavoite lentoliikenteen palvelujen palkankorotuksille vastoin aiemmin sovittua

Kiistan ytimessä on IAU:n vaatimus saada alalle 4,3 prosenttiyksikköä yli yleisen linjan mukainen palkankorotus. Vaatimusta IAU on perustellut alalla korona-aikana toteutetuilla säästöillä. Tuolloin Palta ja IAU tekivät työehtosopimuksessa olevan selviytymislausekkeen perusteella yhteisesti paikalliset sopimukset säästötoimista yritysten toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi poikkeuksellisessa taloudellisessa tilanteessa. Nyt IAU kertoo katsovansa, että vuosina 2021 ja 2022 toteutumatta jääneet palkankorotukset tulisi takautuvasti huomioida tulevan sopimuskauden aikana.

Työnantajapuolen kanta asiassa on yksiselitteinen: säästötoimista tehtiin osapuolten yhdessä hyväksymä ja allekirjoittama sopimus, jossa sovittiin, että koronavuosien säästöjen takia tekemättä jääneitä korotuksia ei tulla kompensoimaan myöhemmin.

– Tämän sopimuksen mukaan on toimittu myös edellisillä kierroksilla. Vuosina 2023 ja 2024 alalle maksettiin täysin yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Pidämme hyvin erikoisena, että IAU tällä kierroksella on nostanut koronavuosien säästötoimet esiin ja hakee niille nyt kompensointia täysin vastoin sitä, mitä aiemmin yhdessä on sovittu, Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio sanoo.

IAU:n toimeenpanemat lakot ovat haitanneet lentoliikennettä ja toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla jo neljänä päivänä toukokuun aikana ja IAU on ilmoittanut jo uusista lakoista päivämäärille 30.5., 2.6. ja 4.6.

– On kohtuutonta, että lakoista joutuvat kärsimään täysin sivulliset matkustajat. Koulujen loma-ajat ovat juuri alkamassa ja epävarmuus lentojen toteutumisesta aiheuttaa ylimääräistä hankaluutta matkojen suunnitteluun. Työehtosopimuksiin liittyvät asiat tulisi pystyä ratkaisemaan osapuolten kesken ja pysyä niissä sopimuksissa, joihin on yhteisymmärryksessä aiemmin sitouduttu, Vuorio toteaa.

