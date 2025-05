Terasseja rakennetaan nyt puolet enemmän kuin viime vuonna - Myös pergolat suosiossa

Haastava markkinatilanne on vaikuttanut alkuvuonna laskevasti remontoinnin ja rakentamisen määriin Suomessa. Vaikeasta tilanteesta huolimatta terassirakentaminen on kuitenkin kasvattanut suosiotaan.

Urakkamaailman keräämien tietojen mukaan terasseja on rakennettu noin 50 % enemmän viime vuoteen verrattuna.

Suurin osa terassin rakentajista päätyy edelleen perinteiseen talon yhteyteen rakennettavaan terassiin, mutta myös erilaiset pergolatyyppiset ratkaisut ovat nostaneet suosiotaan.

Terassien rakentamisen 50 prosentin kasvu kertoo kiinnostavasta ilmiöstä - vaikka remonttiala kamppailee yleisen taantuman kanssa ja kuluttajien taloudellinen tilanne on haastava, on kodin omistajilla edelleen halu investoida kotinsa viihtyvyyteen. Tämä heijastaa pandemia-ajan jälkeistä arvostusta kodin viihtyvyydelle ja ulko-oleskelulle, mikä on vakiinnuttanut asemansa pysyvänä trendinä, kommentoi Urakkamaailma.fi-palvelun perustaja Kalle Koivuniemi.