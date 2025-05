Linja-autoliikenteen linjastoihin Aura-Turku 413 ja Oripää-Pöytyä-Aura 415 muutoksia 2.6.2025 alkaen

Aura-Turku (linja 413) liikenteen nykyinen liikennöintisopimus päättyy 30.6.2025. Liikenne on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien toimesta kilpailutettu uudelleen ja 1.7.2025 alkaen liikennettä operoi Matka-Niinimäki Oy yhteistyössä Valtasen Liikenne Oy:n kanssa. Linjan tunnistaa aina auton linjanumerosta 413.

Kesäaikataulukausi tuo muutoksia vuorotarjontaan

Julkisen talouden säästöjen takia seudullisen liikenteen vuoroja on jouduttu vähentämään. Auran linjan vuorojen karsimiset on kohdennettu vuoroihin, joissa pääsääntöisesti on ollut alle neljä matkustajaa. Keskeiset opiskelun, työssäkäynnin ja mahdollistavat vuorot on edelleen säilytetty.

Auran linjastolla ajetaan kesäaikataulukauden alusta lähtien vähemmän vuoroja kuin aiemmin. Auran ja Turun välillä ajetaan tällä hetkellä arkisin 24 vuoroa ja jatkossa ajetaan 18 vuoroa. Lauantaisin on ajettu 14 vuoroa ja jatkossa ajetaan 8 vuoroa. Sunnuntaisin on ajettu 8 vuoroa ja jatkossa ajetaan 4 vuoroa. Auran linjaston 413 liikennetarjonta on läpi vuoden sama.

Oripää-Pöytyä-Aura linjan muutokset

Aura-Turku linjaston kanssa samanaikaisesti kilpailutettiin yhteys Oripää-Pöytyä-Aura (linja 415). Linja mahdollistaa arkisin kolmella edestakaisella vuorolla mm. koulu- ja opiskelukulkemisen Pöytyälle ja Auraan. Turkuun jatkaville matkustajille taataan vaihto linjaan 413. Vaihto tapahtuu Auran keskustassa pysäkeillä Aura Yhdystie E (Turun suuntaan) ja Aura Yhdystie P (Pöytyän ja Oripään suuntaan).

Linjan liikennöinti jää kesätauolle 2.6. alkaen ja jatkuu jälleen 6.8. alkaen.

Lippuyhteistyö päättyy Fölin kanssa

Auran linjasto on aiemmin palvellut myös Föli-lipputuotteilla matkustavia asiakkaita Liedon ja Turun puolella. Hankintayhteistyö Fölin kanssa päättyy 30.6.2025. Liedosta ja Turusta voi jatkossakin nousta linjaston 413 vuorojen kyytiin, mutta Fölin liput eivät enää käy maksuvälineinä. Jatkossa linjalla voi matkustaa vain Seutu+:n lipputuotteilla.

Lippuyhteistyön päättyminen vaikuttaa Turun lähtö- ja päätepisteisiin. Tänä kesänä Aura-Turku linjaston päätepiste ja lähtöpaikka Turussa on vielä Puutori. Syysaikataulukauden alusta eli 6.8. alkaen Aura-Turku linjasto siirtyy käyttämään Turussa linja-autoasemaa sekä lähtö- että päätepisteenä.

Kesäaikataulut löytyvät reittioppaasta ja aikataulupalvelusta

Linjaston 413 kesäaikataulut on julkaistu seutuplus.fi-sivuston reittioppaassa ja aikataulupalvelussa. Kesän ajan aikataulut saa näkyviin navigoimalla sivuston yläpalkista Aikataulut-välilehdelle ja valitsemalla aikataulukaudeksi Kesä 2025.

Auraa palvelevat myös Loimaalta Turkuun ajavat seutuliikenteen vuorot (linjat 430-434), joita operoivat tällä hetkellä Vuorisen Liikenne Oy ja Valtasen Liikenne Oy. Seutu+ sarja- ja kausiliput käyvät ristiin sekä Loimaan että Auran linjoilla.

Lisätietoja liikenteen hankinnasta:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenteen projektipäällikkö Antti Setälä, p. 0295 022 816, antti.setala@ely-keskus.fi

Lisätietoja liikennöinnistä:

Matka-Niinimäki Oy, Mira Niinimäki, p. 040 159 4408, info@matka-niinimaki.fi