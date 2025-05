Mediakutsu: Lean-ajattelulla rakennusala menestykseen

Median edustaja, tervetuloa Lean-rakentamisen päiville 3.-4.6.2025 Clarion Hotel Helsingissä!



Rakennusala kohtaa monia haasteita, kuten osaajapulaa, työhyvinvointiin liittyviä ongelmia ja alan kolhiutuneen julkisuuskuvan. Nämä yhdessä epäonnistuneiden, myöhästyneiden ja budjettinsa ylittäneiden hankkeiden myötä haastavat meitä uudistumaan. Samalla ne vaikuttavat alan vetovoimaan, erityisesti nuorten silmissä.

Lean-ajattelu tarjoaa näihin haasteisiin konkreettisia ratkaisuja. Se parantaa työoloja, vahvistaa laatua ja lisää henkilöstön osallisuutta. Samalla se rakentaa pohjan kannattavammalle liiketoiminnalle ja tyytyväisemmille asiakkaille. Lean ei ole pelkästään kokoelma menetelmiä, vaan tapa ajatella ja toimia yhdessä kohti parempaa.

”Lean-johtaminen on keskeinen osa tätä kokonaisuutta – se vie Lean-ajattelun käytäntöön ja tuo rakenteet sille, miten työtä johdetaan, ihmisiä tuetaan ja arvoa tuotetaan. Kyse ei ole yksittäisestä kehittämismallista, vaan koko toimialaa uudistavasta johtamistavasta. Olemme matkalla menestykseen - tervetuloa Lean rakentamisen päiville rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuutta”, LCI Finland ry:n toiminnanjohtaja Hannu Ratamäki sanoo.

LCI Finlandin ja RILin järjestämillä Lean-rakentamisen päivillä pureudutaan teemaan kansainvälisten ja kotimaisten puhujatähtien kautta. Osallistujajoukkokin on melkoinen, lähes 400 alan asiantuntijaa. Tuletko sinäkin mukaan?

Ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana toiminut RAKLIn kehityspäällikkö, Marika Latvala, vinkkaa muutamasta kiinnostavasta puheenvuorosta ja kertoo, miksi tapahtuma on uniikki:

”Puheenvuoroissa korostuvat menestyksen tekeminen ja tekijät, kuten Jan Hellman Amplitista, Sami Vaso Renevolta, Henri Jyrkkäranta Helsingin yliopistolta ja Toni Salovaara A-Insinööreiltä. Ohjelmassa ei ole pelkkiä ylätason suuria lupauksia, vaan aitoa kädet savessa tekemistä ja tosielämän tarinoita. Ohjelmassa esitellään erityisesti suomalaista, maailmallakin kehuttua lean-osaamista, jonka mausteena ovat norjalaiset terveiset.”

Sinua voisivat kiinnostaa myös seuraavat puheenvuorot:

🔸 1. Pata Degerman – "Syvä yhteistyö / Etelämanner -93,0°C"

🕗 Tiistai 3.6. klo 8:30–9:15

👤 Puhuja: Patrick "Pata" Degerman

Tausta: Tutkimusmatkailija ja motivaatiopuhuja, joka on johtanut retkikuntia Etelämantereelle ja muihin äärimmäisiin ympäristöihin.

Miksi tämä esitys kannattaa kuunnella?

Tarjoaa inspiroivan aloituksen koko tapahtumalle. Degermanin tarina tiimityöstä äärimmäisissä olosuhteissa toimii tehokkaana vertauskuvana vaativien projektien johtamisesta ja yhteistyön merkityksestä.

🔸 2. Jere Ritari – "Lean ja vaikuttava johtamisjärjestelmä"

🕐 Tiistai 3.6. klo 13:00–13:30

👤 Puhuja: Senior Consultant, Kiwa Suomi

Tausta: Lean-johtamisen ja toimintajärjestelmien asiantuntija, joka kehittää rakennusalan organisaatioita käytännönläheisesti.

Miksi tämä esitys kannattaa kuunnella?

Esitys kiteyttää selkeästi, miten Lean-ajattelu viedään strategiasta käytännön arkeen. Se esittelee konkreettisia tapoja johtamisen kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen.

🔸 3. Paneelikeskustelu – "Tulevaisuuden vastuullisuusvisiot"

🕓 Tiistai 3.6. klo 16:10–16:55

👤 Panelistit:

Miimu Airaksinen, kehitysjohtaja, SRV

Johanna Arola, vastuullisuusjohtaja, Patria

Tomas Qvickström, vastuullisuusjohtaja, Fortum

Asko Siintola, vastuullisuusjohtaja, OP Kiinteistösijoitus

Miksi tämä esitys kannattaa kuunnella?

Paneelissa esiintyy vastuullisuuden huippuasiantuntijoita eri toimialoilta. Keskustelu tarjoaa monipuolisia näkökulmia: millaisia odotuksia ja ratkaisuja tulevaisuus tuo vastuullisuuteen – erityisesti rakentamisen ja kiinteistöalan näkökulmasta.

🔸 4. Hans Thomas Holm – "Going 'All In' is More Challenging Than It Sounds"

🕘 Keskiviikko 4.6. klo 9:20–10:00

👤 Puhuja: Project Director, Statsbygg (Norja)

Tausta: Holm johtaa suuria julkisia rakennushankkeita Norjan valtiolla. Hän on erikoistunut Lean-rakentamiseen ja allianssimallien käytäntöön viennissä.

Miksi tämä esitys kannattaa kuunnella?

Holm kertoo, mitä "täysi sitoutuminen" Lean-filosofiaan tarkoittaa käytännössä.

🔸 5. Vesa Haapavaara – "Lean-kulttuurin rakentaminen palveluorganisaatiossa"

🕕 Keskiviikko 4.6. klo 16:05–16:40

👤 Puhuja: Kehityspäällikkö, S-Pankki

Tausta: Haapavaara vastaa Lean-kulttuurin ja prosessikehityksen rakentamisesta finanssialalla.

Miksi tämä esitys kannattaa kuunnella?

Haapavaara kertoo konkreettisten esimerkkien avulla, miten Lean toimii myös asiantuntija- ja palveluorganisaatiossa.

Tule kuuntelemaan pääpuheenvuoroja tai varaa aika haastatteluun!