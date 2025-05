Tampereen Satakunnankadun kiertoliittymään sijoittuva teos ”Valo joka ei sammu” valmistuu

Tuhoutuneen Kalapoika-teoksen korvaa Viktor Janssonin Knock out 21.5.2025 12:28:09 EEST | Tiedote

Viktor Janssonin teos Knock out korvaa lokakuussa 2023 Tampereella tuhotun Unto Hietasen Kalapoika-veistoksen. Kahta kaloilla ratsastavaa poikaa kuvaava Knock out asennettiin Kalapojan paikalle Viinikan Lampipuistoon 21.5.2025.