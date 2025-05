Mäntsälän keskustaan nousee KAS kotien uusi vihreän rahoituksen A-energialuokan kerrostalo

Asukkaiden käytössä on talosta löytyvät irtaimisto-, ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot sekä talosauna ja pesula kuivaushuoneineen. Pihalta löytyy leikki- ja oleskelualue sekä polkupyörävarasto. Autopaikkoja tulee yhteensä 36, joista kahdessa on sähköautonlatausmahdollisuus.

– Kohde on saanut vihreän rahoituksen ja taloon valmistuu 50 uutta KAS kotia. Asunnot ovat kooltaan yksiöstä kolmioon, joten asumisen tarpeet on huomioitu laajasti. Kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet ja talon julkisivut ovat muurattua tiiltä, toteaa toimitusjohtaja Jarmo Kuosa tyytyväisenä.

Rakentaminen alkaa kesäkuun alussa 2025, ja asunnot valmistuvat syksyllä 2026. Talon rakentaa Rakennusliike Lapti Oy.

– Olemme aiemmin rakentaneet KAS kodeille kaksi asuinkerrostaloa Nummelaan. On hienoa päästä jatkamaan kumppanuuttamme, ja toteuttaa tällä kertaa laadukkaita asuntoja huippupaikalle Mäntsälän keskustaan, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen Laptilta.

Kerrostalo rakennetaan A-energialuokkaan, ja taloyhtiön kiinteistösähkön kulutuksessa hyödynnetään katolle asennettavaa aurinkosähköjärjestelmää.

KAS kodit Oy on saanut kohteelle vihreän rahoituksen. Vihreää rahoitusta voidaan myöntää hankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ilmastolle ja ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Valitut hankkeet edistävät vihreää siirtymää, ilmastonmuutoksen hillintää tai siihen sopeutumista.