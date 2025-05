Väitös: Palestiina osoittaa, että globaali teknologiatalous on yhteydessä kolonialismiin

Mikä on Palestiinan ja Israelin rooli globaalissa innovaatiotaloudessa? Kuinka innovaatiotalous kytkeytyy siirtokuntien leviämiseen, sodankäynnin brutalisoitumiseen, ja rodullistettuun ylivaltaan? Antti Tarvaisen väitöskirjassa Kalifornian ja Israelin yhteenkietoutunutta teknologiataloutta lähestytään äärimmäisenä olosuhteena, joka piirtää innovaation ja väkivallan suhteen esiin.

Väitöstyö asettaa Israel-Palestiinassa meneillään olevan väkivallan globaaliin kontekstiin ja perustelee, miksi konfliktia ei voida ratkaista ilman merkittäviä muutoksia kansainvälisessä politiikassa ja taloudessa.

- Israel on onnistunut tekemään miehitetystä Palestiinasta teknologiakehittämisen kansainvälisen laboratorion, jossa miehitys on valjastettu vientiteollisuuden välineeksi, Tarvainen toteaa.

Tutkimuksen pääaineisto koostuu haastatteluista israelilaisen ja palestiinalaisen eliittien kanssa, jotka tekevät yhteistyötä teknologiankehittämisen parissa osana rajat ylittäviä taloudellisia ja poliittisia verkostoja. Työn empiiristä aineistoa on kerätty vuodesta 2019 aina Gazan sodan alkuhetkiin.

- Haastattelemani israelilaiset pääomasijoittajat näkivät, että Gazan sodasta alkaa mahtava tekoälyn vallankumous, Tarvainen kertoo.

Teknologiatalous uuteen valoon Palestiinan kautta

Väitöstutkimus asettaa teknologian, riskipääoman ja startup-yrittäjyyden uudenlaiseen poliittiseen ja historialliseen asiayhteyteen, joka avaa uusia näkökulmia globaalin talouden poliittisen luonteen ymmärtämiseen.

Palestiina on työssä kriittinen linssi, jonka kautta teknologiatalouden historiat ja utopiat sekä tavat muokata kehoja ja maantiedettä näyttäytyvät uudessa valossa.

- Uusien teknologioiden kehittäminen on Kalifornian ja Palestiinan historiassa liittynyt jo pitkään maan valtaamiseen ja uuden asuttajayhteiskunnan luomiseen. Osoitan, että tämä historia ei ole päättynyt, vaan se jatkuu yhä näissä teknologiatalouden globaaleissa keskuksissa, Tarvainen toteaa.

Väitöskirja pohjautuu etnografiseen tutkimukseen innovaatiotalouden globaaleissa keskittymissä, jotka levittäytyvät Israel-Palestiinasta Kaliforniaan, Persianlahdelle ja Suomeenkin saakka. Väitöstyössä käsitellään innovaatiotalouden ja kolonialismin historiallista yhteyttä, innovaatiotalouden suhdetta rauhaan ja sotaan, palestiinalaisten teknologiatyöntekijöiden haastavaa asemaa miehittäjävaltaan kytköksissä olevissa teknologiafirmoissa sekä innovaatiotalouden maantieteellistä leviämistä osana asuttajakolonialistisen valtion ekspansiota.

Väitöstutkimus näyttää innovaatiotalouden väkivallan erinäiset muodot sekä erilaiset luovat tavat selviytyä ja vastustaa innovaatiotalouden ja asuttajakolonialismin leviämistä.

Lisätiedot:

Antti Tarvainen

040 8255 066

antti.tarvainen@helsinki.fi

**********************************************

Live stream

VTM Antti Tarvainen väittelee 6.6.2025 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Silicon Palestine - An Inquiry into the Entanglements of Innovation and Settler Colonialism". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, B116 (sali 1), Unioninkatu 40.

Vastaväittäjänä on professori Timothy Mitchell, Columbia University, ja kustoksena on Anja Nygren.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.