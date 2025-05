Veneilyn viikkokatsaus 22/2025

Veneilyn viikkokatsaus 20/2025 12.5.2025 18:10:44 EEST | Uutinen

Tällä viikolla: ILCA 6- ja ILCA 7 -luokkien MM-kisat Kiinassa Valtteri Uusitalo ja Nooa Laukkanen ovat viimeistelleet valmistautumisensa Kiinan Qingdaossa, missä purjehditaan ILCA-luokkien maailmanmestaruuskilpailut. Ensimmäiset lähtösignaalit puhallettiin tänään maanantaina, ja kisaviikko huipentuu lauantaina 17. toukokuuta. – Fiilis on erinomainen ja odotan jo malttamattomana lähtölinjalle pääsyä. MM-kisat ovat kauden päätavoite, ja olen valmis laittamaan kaiken peliin. Kevään harjoittelu terveenä on sujunut suunnitellusti. Tulokset ja tekeminen on kaiken aikaa ollut nousujohteista, mikä tukee itseluottamusta, Nooa Laukkanen sanoo. Kilpailupaikka on purjehdukselle tuttu ja arvokas: Qingdao toimi purjehduksen olympianäyttämönä Pekingin vuoden 2008 kisoissa. Laukkanen purjehti Kiinassa viimeksi vuonna 2017 Hainanin saarella nuorten MM-kisoissa, Uusitalolle kisa on ensimmäinen Kiinassa. – Hyvät fiilikset kisaan ja olo on henkisesti ja fyysisesti lautautunut. Kisapaikalla olen ekaa kerta