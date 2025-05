Ukrainassa ilmahälytykset keskeyttäneet joka viidennen oppitunnin

Jos oppilailla on viisi oppituntia tavallisena koulupäivänä, he ovat jättäneet keskimäärin yhden väliin ilmahälytysten takia. Nämä jatkuvat häiriöt koulunkäynnissä vaarantavat kokonaisen sukupolven oppimisen ja kehityksen sekä heikentävät lasten henkistä hyvinvointia.

Eniten koulunkäynnin häiriöitä on Ukrainan pohjois- ja keskiosissa, jotka ovat lähimpänä taistelujen etulinjaa. Suurimmat vaikutukset kohdistuivat Sumyn alueen lapsiin, jotka olivat poissa arviolta 85 prosenttia kaikista suunnitelluista oppitunneista eli noin 700 oppituntia 830 oppitunnista.

Harkovan ja Donetskin alueilla oppilaat olivat lukuvuoden aikana poissa yli kaksi kolmasosaa oppitunneista, mikä on selvästi enemmän kuin useimmilla muilla alueilla. Zaporižžjan ja Dnipropetrovskin alueilla, jotka sijaitsevat lähellä aktiivisia taisteluita, oppilailta jäi yli 40 prosenttia oppitunneista väliin.

Joillain alueilla oppilaat jäivät pois yli puolelta oppitunneistaan ilmahälytysten vuoksi lukuvuonna 2024–2025. Luvut perustuvat julkisesti saatavilla oleviin tietoihin ilmahälytysten tiheydestä ja vaikutuksesta koulutukseen 2.9.2024–11.5.2025 välisenä aikana.

Koulut eivät säästy hyökkäyksiltä

Tällä viikolla vietetään kansainvälisen turvallisia kouluja koskevan julistuksen 10-vuotispäivää. Julistus on hallitustenvälinen poliittinen sitoumus koulujen, oppilaiden ja opettajien suojelemiseksi aseellisten konfliktien aikana.

Ukrainassa lapset elävät jatkuvassa pelossa mahdollisten iskujen vuoksi. He joutuvat toistuvasti jäämään kotiin koulusta, sillä ilmahälytykset alkavat usein aamulla ja soivat koko koulupäivän ajan. Helmikuun 2022 jälkeen yli 4 000 oppilaitosta on vaurioitunut tai tuhoutunut.

Ilmahälytyssireenit aktivoidaan Ukrainassa vain todellisen uhan tai hätätilanteen sattuessa. Kun sireeni soi, opettajien on välittömästi keskeytettävä oppitunti ja saatettava lapset suojaan. Oppitunteja voidaan jatkaa vain, jos suoja on asianmukaisesti varustettu tilapäiseksi oppimistilaksi, mitä käytännössä on harvoin toteutunut.

Myös verkossa etäopetuksena toimivissa kouluissa oppitunnit keskeytyvät, kun lasten on hälytysten aikana hakeuduttava suojaan. Oppilaiden on pysyttävä turvallisessa suojassa, kunnes vaara on ohi.

Ukrainassa menetykset lasten oppimisessa ja koulutuksessa ovat viime vuosien aikana olleet valtavat. Unescon tietojen mukaan Ukrainan koulut olivat koronapandemian aikana kokonaan suljettuina 125 koulupäivää ja osittain suljettuina 95 päivää. Konflikti kärjistyi vain vuosi sen jälkeen, kun koulut oli avattu uudelleen koronapandemian jälkeen. Neljännes lapsista joutuu edelleen opiskelemaan vain verkossa, koska kouluissa ei ole väestönsuojia ja muita turvallisuusongelmia on ilmennyt.

– Pommien ja droonien takia koulu ei ole enää turvallinen paikka. Kaikkien konfliktin osapuolten on suojeltava koulutusta – kouluja, päiväkoteja ja yliopistoja – turvallisten koulujen julistuksen sitoumusten mukaisesti. Vaikka Ukrainassa on jouduttu tottumaan uuteen normaaliin, on lasten oikeudet taattava. Kehotamme kansainvälistä yhteisöä, hallituksia ja kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan koulujen turvallisuuden ja puolustamaan lasten oikeutta oppia rauhassa, vetoaa Pelastakaa Lasten Ukrainan maajohtaja Sonia Khush.

Toukokuussa 2025 tulee kuluneeksi 10 vuotta turvallisia kouluja koskevan julistuksen hyväksymisestä. Julistuksen hyväksyneet 121 valtiota ovat sitoutuneet konkreettisiin toimiin, joilla estetään koulutukseen kohdistuvat hyökkäykset, vältetään koulujen käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin ja turvataan oikeus oppimiseen myös kriisiaikoina. Julistuksessa todetaan, että jokaisella lapsella on oikeus koulutukseen ilman väkivallan tai hyökkäysten pelkoa. Jokaisen koulun tulisi olla suojattu tila, jossa oppilaat voivat oppia ja toteuttaa potentiaaliaan myös sodan aikana.

Koulutukseen kohdistuvat hyökkäykset ovat myös yksi YK:n turvallisuusneuvoston määrittelemästä kuudesta vakavasta lapsiin kohdistuvasta rikkomuksesta konflikteissa.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Ukrainassa vuodesta 2014. Helmikuun 24. päivästä 2022 lähtien lapsenoikeusjärjestö on laajentanut toimintaansa huomattavasti. Järjestö on toiminut yhteistyössä yli 25 kumppanin kanssa tavoittaen yli 3,44 miljoonaa ihmistä, joista noin 1,4 miljoonaa on lapsia.

Pelastakaa Lasten selvityksessä ilmahyökkäysten vaikutuksista lasten koulunkäyntiin hyödynnettiin Center of Excellence of Education -tutkimuksessa käytettyä menetelmää sekä ilmahälytyksiä koskevaa tietokantaa, joka on saatavilla täällä. Arvioinnissa huomioitiin vain aluetason (oblast) hälytykset. Koska koulupäivän pituus sekä oppituntien määrä ja pituus vaihtelevat luokka-asteittain, käytettiin keskiarvoja kaikenikäisten koululaisten osalta. Koska ilmahälytys todennäköisesti johtaa hälytyksen kestoa pidempään oppimisen keskeytymiseen, katsottiin alle tunnin kestävien hälytysten johtavan koko oppitunnin menetykseen. Laskelmissa pyrittiin myös huomioimaan koulukohtaiset loma-ajat. Viikonloppuja ja yleisiä vapaapäiviä ei laskettu mukaan.