Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto kuuli Matkailun ja tapahtumien maankäyttöön painottuvan Master Plan -suunnitelman

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää merkitä tiedoksi Matkailun ja tapahtumien maankäyttöön painottuvan Master Plan -suunnitelman.

Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman, joka on hyväksytty kaupunginhallituksen elinkeinojaostossa 9.5.2022, keskeisiä tavoitteita ovat kansainvälisen vetovoiman kasvattaminen, kestävä kehitys sekä älykkyys ja tiedolla johtaminen.

Kestävä ja elinvoimainen matkailu ja tapahtumallisuus ovat Helsingin kehittämisen kulmakiviä. Helsinki on saavuttanut tavoitteensa olla maailman kestävin matkailukohde. Monien positiivisten lähtökohtien ansiosta Helsinki jatkaa kasvuaan ja kehittymistään monipuolisena ja elinvoimaisena matkailu- ja tapahtumakaupunkina. Kasvun mahdollistamiseksi on laadittu kokonaisvaltainen, maankäyttöön keskittyvä Master Plan-suunnitelma, jossa tunnistetaan Helsingin nykyiset matkailun ja tapahtumien painopistealueet sekä tulevaisuuden kehityssuunnat. Lisäksi se huomioidaan päivitettävässä Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelmassa ja tulevissa maankäytön suunnitelmissa ja toteutuksessa.

Lähtökohtana on ollut maankäytön nykytila ja sen luomat kehittämismahdollisuudet sekä tulevaisuuden matkailu- ja tapahtumatoimialoja linjaavat kehityssuunnat. Suunnitelma laadittiin pitkälle tulevaisuuteen, joten eri kehityssuuntien ja laadittujen kasvuskenaarioiden vaikutukset on huomioitu kehityskuvassa ja visiossa. Työtä tullaan hyödyntämään tulevien matkailun ja tapahtumien kehittämiseen liittyvien strategisten tavoitteiden määrittelyssä. Lisäksi asia otetaan huomioon päivitettävässä Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelmassa ja tulevissa maankäytön suunnitelmissa ja toteutuksessa. Tavoitteena on, että myös matkailu- ja tapahtumatoimijat sekä sijoittajat hyödyntävät työtä suunnittelunsa ja päätöksentekonsa tukena.

Elinkeinojaosto kuuli myös Elinkeinopoliittisten tavoitteiden seurannasta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) toteutuksen seurannan 2025.

Elinkeinojaoston 14.3.2022 hyväksymässä asiakirjassa on tunnistettu 42 linjausta, joita toteuttamalla kaupunki maankäytöllään tehokkaimmin edistää helsinkiläisten yritysten toimintaedellytyksiä. Elinkeinopoliittisia tavoitteita maankäytölle ovat esimerkiksi monipuolisten sijoittumismahdollisuuksien tarjoaminen erilaisille yrityksille, elinvoimainen ydinkeskusta, vetovoimaiset toimisto- ja palvelukeskittymät sekä innovaatioiden ja kestävän kasvun edistäminen maankäytön keinoin.

Strategiakauden 2021–2025 aikana ydinkeskustan elinvoimaan kehittämiseen on kiinnitetty eritystä huomiota. Yhdeksi tavoitteeksi on asetettu myös asukasmäärän lisääminen työpaikkamäärien rinnalla. Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöryhmä (HELY-työryhmä) on kuluneen vuoden aikana määritellyt toimijoiden yhteistä tahtotilaa ydinkeskustan elinvoiman kehittämiseksi, missä keskeisenä jatkotoimenpiteenä on tunnistettu kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen.

Kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala ovat yhdessä alan toimijoiden kanssa kuluneen vuoden aikana tunnistaneet ko. tonteille ja alueille asetettavia ominaisuuksia. Samalla on kartoitettu kaupungin alueella oleva potentiaalinen pääkonttoritasoinen tonttitarjonta seuraaville 10 vuodelle.

Samaan aikaan kun kaupungissa on tarjolla runsaasti toimistotilaa ja jopa -tontteja, sellaiselle yritystoiminnalle, joka ominaisuuksiensa puolesta ei sovellu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, on yhä vähemmän sijoittumismahdollisuuksia. Monipuolisen elinkeinorakenteen ja yritysten kasvumahdollisuuksien turvaamiseksi tarvitaan kuitenkin erilaisia toimintoja mahdollistavia tiloja ja tontteja sekä kokonaisia yritysalueita ja -keskittymiä.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää merkitä tiedoksi selvityksen työllisyyspalveluiden järjestämisestä Helsingissä.

Kaikki kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston asiakirjat -sivulla.