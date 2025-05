Latausoperaattori Faast ja Motonet käynnistävät yhteistyön – sähköautoilijoille huippunopeat latausasemat Motonet-tavaratalojen yhteyteen

Motonet on suomalainen perheyritys, jolla on lähes 50 tavarataloa. Motonet on alansa johtava toimija Suomessa, ja se laajentaa voimakkaasti Ruotsissa ja toimii myös Virossa. Motonet-tavaratalot myyvät autojen ja moottoripyörien varaosia ja tarvikkeita, työkaluja, veneily- ja kalastustarvikkeita sekä kodin- ja vapaa-ajantuotteita. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2024 oli noin 440 miljoonaa euroa. Motonet kuuluu Broman Group -konserniin, joka työllistää yli 2000 henkilöä. Broman Groupille on tärkeää edistää suomalaista hyvinvointia: tuki kohdistuu lasten ja nuorten avustustyöhön, urheiluun, kulttuuriin, maanpuolustustyöhön ja sotaveteraaneille.