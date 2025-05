Kirjalansalmen vinoköysisillan köydet asennettu – uljas siluetti piirtyy horisonttiin

Kreate aloittaa rantaradan parantamisen välillä Inkoo–Karjaa 25.4.2025 15:34:33 EEST | Tiedote

Kreate on allekirjoittanut Väyläviraston kanssa noin 5,5 miljoonan euron sopimuksen Inkoo–Karjaa stabiliteetin parantaminen -rataurakasta. Projekti on toinen toteutukseen edennyt urakka hallitusohjelmaan rantaradan parantamiseksi kohdennetusta 80 miljoonasta eurosta. Urakan erikoisuutena on se, että mittavin osa siitä rakennetaan viiden viikon rataliikennekatkon aikana kesällä 2025.