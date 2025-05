Digitaalinen asiointi Lunna laajenee – nyt jo 46 000 tyytyväistä käyttäjää

Kuntoutusta tarvitseva asiakas voi lähettää Lunnassa kiireettömän viestin, johon vastaavat kuntoutussuunnittelijat ja fysioterapeutit. Videovastaanotot siirtyvät toteutettavaksi Lunnan kautta, mikä helpottaa asiointia, kun palvelut löytyvät samasta paikasta.

Videovastaanotot tuovat joustavuutta erityisesti fysioterapian ja toimintaterapian asiakkaille. Usein asiakkaan ensimmäinen tapaaminen on kasvokkain, mutta jatkokäynnit voidaan toteuttaa videon välityksellä. Tämä helpottaa arkea ja parantaa palvelun saavutettavuutta. Fysioterapian esitietolomake puolestaan sujuvoittaa asiointia ja tukee vastaanottojen valmistelua. Nyt se on kaikkien kuntoutuksen asiakkaiden käytössä Lunnassa.

Lunnasta hyvää palautetta asiakkailta

Lunna otettiin käyttöön 9.4. Reilun kuukauden aikana palveluun on rekisteröitynyt jo noin 46 000 länsiuusimaalaista, ja määrä kasvaa päivittäin.

Lunnan chat-viestien vastausajan mediaani on 3 minuuttia. Ratkaistuja chat-keskusteluja on lähes 15 000. Vastauksen kiireettömiin viesteihin on ensimmäisen kuukauden aikana saanut monesti jo samana arkipäivänä.

Asiakastyytyväisyys on ollut erinomainen: asiakkaat ovat antaneet asteikolla yhdestä viiteen arvosanaksi keskimäärin 4,1. Käyttäjät ovat kiittäneet erityisesti palvelun nopeutta ja helppokäyttöisyyttä.

”Minulla on vain hyvää sanottavaa Lunnasta. Sain heti yhteydenoton jälkeen viestin, jossa oli ohjelmoitu verikokeet, verenpaineen mittaukset ja lääkärin puhelinaika. Myös Lunnan kautta lähetin verenpaineen seurantatiedot. Kätevää!”. (Asiakkaan kommentti sosiaalisessa mediassa)

Moni Lunnan käyttäjä on toivonut ajanvarauksen avaamista palveluun. Se ei ole vielä mahdollista, mutta on suunnitteilla vuodelle 2026. Tällä hetkellä ajanvaraus hoituu kätevimmin chatin kautta.

Lunna apuna myös kesällä

Kesällä liikutaan ja lomaillaan – ja Lunna kulkee mukana. Asioita voi hoitaa mobiilisti tai tietokoneella myös mökillä, matkoilla tai kotisohvalla. Lunna palvelee myös vapaa-ajan asukkaita ja matkailijoita, jotka oleskelevat tilapäisesti Länsi-Uudellamaalla.

Osa hyvinvointialueen toimipisteistä toimii kesällä supistetuin aukioloajoin. Ajankohtaiset tiedot löytyvät verkkosivuilta luvn.fi. Lunna toimii kesällä samaan tapaan kuin muulloinkin: chat on auki arkipäivisin klo 8–16 ja kiireettömän viestin voi lähettää joka päivä kellon ympäri.

Ota Lunna käyttöön

Etkö ole vielä Lunnassa? Lataa sovellus sovelluskaupastasi tai kirjaudu selaimella: https://lunna.suomisote.fi/