Hämeen kauppakamarin myöntää stipendejä valmistuville opiskelijoille

Hämeen kauppakamarin stipendit jaetaan opiskelijoille oppilaitosten kevään valmistujaisjuhlissa. Stipendin arvo on 250 euroa / oppilaitoksen opiskelija. Lukion ja toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia on Hämeen kauppakamarin toiminta-alueella 23 ja oppilaitoksilla on ollut oikeus valita ja esittää stipendin saajaa, joka täyttää myöntämisedellytykset.

Stipendinsaajat kunnittain ja oppilaitoksittain keväällä 2025:

Lukiot:

Asikkala

Vääksyn Yhteiskoulun lukio, Alex Alinen

Forssa

Forssan Yhteislyseon lukio, Ilona Rinne

Hartola

Itä-Hämeen opiston lukio, Else Onali-Salo

Hattula

Parolan lukio, Eetu Hulkkonen

Heinola

Heinolan lukio, Väinö Keskinen

Hämeenlinna

Hämeenlinnan Lyseon lukio, Lassi Pihlajamäki

Kaurialan lukio, Julia Vilen

Lammin lukio, Hiski Mäkelä ja Kosti Mäkelä

Iitti

Iitin lukio, Assi Tiihonen

Janakkala

Janakkalan lukio, Sofia Korte

Kuhmoinen

Kuhmoisten yhtenäiskoulun lukio, Ilmari Huusko

Lahti

Lahden lukio Gaudia, Teo Aaltoluoto

Lahden lyseon lukio, Romeo Dammert

Lahden Rudolf Steiner -koulu, Armas Muukka

Lahden yhteiskoulun lukio, Arttu Kuoppala

Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Joanna Ahonen

Orimattila

Erkko-lukio, Maija Velling

Padasjoki

Padasjoen lukio, Onni Ruuti

Sysmä

Sysmän Lukio, Jere Tauren

Toisen asteen ammatilliset oppilaitokset (merkonomikoulutusohjelmat):

Forssa

Forssan ammatti-instituutti, Nina Seppänen

Hämeenlinna

Ammattiopisto Tavastia, Eritier Nshimiriyayo

Lahti

Koulutuskeskus Salpaus, Zehra Okutan

Kauppakamari haluaa stipendeillä kannustaa nuoria yritysmyönteiseen asenteeseen ja luoda positiivista kuvaa yritystoiminnan mahdollisuuksista nuoren uravalintana. Stipendien myötä tuodaan esille myös kauppakamarin toimintaa osaavan työvoiman saatavuuden vahvistajana, yritysten toimintaedellytysten edistäjänä ja alueellisena vaikuttajana.