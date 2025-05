Kulttuurirahaston residenssiohjelma laajenee Nigerian Lagosiin ja Lontooseen

Kulttuurirahaston residenssiohjelma käynnistyi nykymuodossaan vuonna 2017 ja on sen jälkeen kasvanut yhdeksi Euroopan laajimmista sekä residenssikohteiden määrän että maantieteellisen sijainnin suhteen. Suuri osa suomalaisille taiteilijoille tarjottavista residenssiohjelmista suuntautuu Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan. Kulttuurirahaston ohjelma on vuosien varrella vienyt taiteilijoita lisäksi Aasiaan, Etelä-Amerikkaan ja Australiaan, ja vuodesta 2026 alkaen myös Afrikkaan.

Kohteisiin kuuluu tällä hetkellä taiteen kansainvälisiä keskuksia, kuten New York, Tokio ja Kööpenhamina ja uutena kohteena Lontoo. Vahva pohjoinen ulottuvuus vie taiteilijoita muun muassa Norjan Lofooteille ja Islantiin. Afrikka ja globaali etelä kuuluvat ohjelman tuleviin painopisteisiin.

Kohteita on viime vuodet ollut noin kymmenen, ja vuonna 2026 joukkoon liittyy ensimmäisenä Afrikan mantereen kohteena kuvataiteilija Yinka Shonibaren vuonna 2019 perustama Guest Artists Space (G. A. S) -residenssi Lagosissa ja Ijebussa. Samalla myös Lontoon perinteikäs Acme-residenssi tulee mukaan ohjelmaan. Haku näihin kohteisiin avautuu elokuussa 2025.

G. A. S. -residenssissä painottuvat materiaalisuuden, identiteetin ja kulttuuriperinnön sekä ruokaturvan ja ekokriisin kysymykset. Kuvataiteilijoiden lisäksi sinne voivat hakea kuraattorit sekä muiden alojen taiteilijat ja kirjoittajat, joiden työssä on maantieteellisiä tai temaattisia yhteyksiä residenssiin. Itä-Lontoon Acme taas tarjoaa kuvataiteilijoille loistavat verkostoitumismahdollisuudet ja henkilökohtaista tukea esimerkiksi mentoroinnin keinoin.

”Olen todella iloinen siitä, kuinka korkeatasoisia uusia yhteistyökumppaneita olemme saaneet ohjelmaan. Lontoon merkitys taiteen keskuksena on ilmeinen, ja Lagos on huikean kiinnostava ja vilkas kuvataidekaupunki. Pelkkä sijainti ei kuitenkaan riitä, vaan tärkeää residensseissä on, että ne pystyvät tarjoamaan taiteilijoille tukea ja mahdollisuuden verkottua”, kertoo kehitysjohtaja Johanna Ruohonen, joka vastaa residenssiohjelmasta Kulttuurirahastossa.

Edellisen vuoden kohteista Buenos Airesin Filba ei ole elokuun hakukierroksella mukana. Jatkossakin osa kohteista vaihtuu vuosittain, mikä mahdollistaa ohjelman monipuolisen kehittämisen.

Tukea taiteen liikkuvuudelle

Kulttuurirahaston residenssiohjelmassa yhdistyvät korkeatasoiset kohteet ja taiteilijoiden työskentelyn riittävä rahoittaminen residenssin aikana. Pitkäkestoiset, 2–5 kuukauden mittaiset residenssijaksot kehittävät taiteilijoiden työskentelyä, synnyttävät kestäviä verkostoja ja lisäävät kulttuurisen moninaisuuden arvostusta. Vaikutukset säteilevät vähitellen suomalaiseen taiteeseen. Haku residenssiohjelmaan on seuraavan kerran auki elokuussa 2025. Hakuinfowebinaari järjestetään 19.8.2025. Tarkemmat ohjeet päivitetään residenssiohjelman sivuille elokuussa.

Elokuussa ovat haussa myös liikkuvuusapurahat, jotka on tarkoitettu taiteilijoiden ja taidekriitikoiden kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin, residensseihin, näyttelyprojekteihin tai festivaaliosallistumisiin liittyviin kuluihin. Liikkuvuusapurahoja myönnetään vähintään kaksi viikkoa kestävään oleskeluun kohdemaassa.

Maaliskuun hakukierroksella haettavissa olleiden liikkuvuusapurahojen saajat julkistettiin tänään Kulttuurirahaston verkkosivuilla.