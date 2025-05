Naantalissa esitetään keskusta-alueelle ilta- ja yöaikaista ajorajoitusta

Naantalin kaupungin tekniselle lautakunnalle esitetään, että Naantalin ydinkeskusta-alueelle asetettaisiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen ajokielto tietyin rajauksin. Ajokielto olisi voimassa joka päivä klo 22–06, ja se koskisi L- ja T-luokan ajoneuvoja. L-luokan ajoneuvoja ovat moottorikäyttöiset kaksi-, kolmi- tai nelipyöräiset ajoneuvot, kuten mopot, moottoripyörät ja mopoautot. T-luokan ajoneuvoja ovat traktorit ja traktorimönkijät.

Ajokielto ei koske kiinteistöille eikä pysäköintipaikoille ajoa.

Ajokieltoalue kattaisi Naantalin Vanhankaupungin ja ydinkeskustan alueet. Rajaus noudattelee pääosin keskustan 30 km/h nopeusrajoitusalueen ulkorajoja. Saariston suunnan reitti Kuparivuorentien kautta on rajattu kieltoalueen ulkopuolelle. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkkejä lisäkilpineen esitetään sijoitettavaksi Järveläntien ja Aurinkotien kiertoliittymien yhteyteen, Uolevi Raaden kadulle Käsityöläiskadun ja Henrikinkadun risteysten yhteyteen sekä Piispantien ja Kylentien risteykseen.

Häiritsevään ajoon halutaan puuttua

Yhdyskuntatekniikan päällikkö, Naantalin liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Mika Hirvi kertoo, että kaupunki saa vuosittain runsaasti palautetta liikennekäyttäytymisestä aiheutuvasta melusta, erityisesti kesäkaudella. Viime vuosina ydinkeskusta-alueella on rakennettu runsaasti ja alueen asukkaiden määrä on keskustassa kasvanut.

Kesällä 2024 kaupunki sai yksittäisiltä kuntalaisilta sekä taloyhtiöiltä erityisen paljon häiritsevää melua koskevaa palautetta, joka kohdentui erityisesti mopoihin ja moottoripyöriin.

Ajorajoituksen tavoitteena on lisätä viihtyisyyttä ja asumismukavuutta, vähentää moottoriajoneuvoista aiheutuvaa meluhaittaa ja tukea myös liikenneturvallisuutta.

– Haluamme kiinnittää huomiota liikennesääntöjen noudattamiseen ja sen merkitykseen yleisen viihtyvyyden kannalta. Ajorajoituksen kautta pyrimme vaikuttamaan siihen, että yöaikainen tarpeeton, häiritsevä ajo loppuisi keskustassa tiheimmin asutetulla alueella. Ajokielto ei kuitenkaan koske kiinteistöille ja pysäköintipaikoille ajoa, Hirvi toteaa.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti korostaa, että tieliikennelaki jo itsessään kieltää tarpeettoman ja häiritsevän ajamisen kaikilla ajoneuvoilla taajamassa ja sen ulkopuolella. Liikenteenohjauksen suunnittelun tulee lähteä siitä, ettei liikennemerkeillä osoiteta sellaisia kieltoja, jotka liikennesääntö pitää jo sisällään.

– Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty -liikennemerkin lisäkilvillä voidaan sallia tarpeellinen ajo rajoitusalueella. Lisäkilven mukaisesti ajo rajoitusalueella oleville kiinteistöille ja pysäköintipaikoille on sallittua. Rajoitus ei ole myöskään voimassa vuorokauden ympäri, vaan rajoittuu liikennemerkin osoittamiin aikoihin klo 22–06, Ruutti tarkentaa.

Muissakin kunnissa vastaavia rajoittamismenettelyitä on kokeiltu. Esimerkiksi Uusikaupunki asetti vuonna 2023 L-luokan ajoneuvoille ja traktoreille ajokiellon ruutukaava-alueelle klo 22–06 kesäkaudeksi. Uudessakaupungissa kokeilulla on ollut toivottu vaikutus eli ilta- ja yöaikaisen liikenteen aiheuttama häiriö on vähentynyt. Kokeilun jälkeen menettelyä on Uudessakaupungissa jatkettu.

Tieliikennelain ja ajokiellon noudattamista valvoo poliisi. Poliisin palautepalvelun kautta kuntalaiset voivat myös ehdottaa liikennevalvontaa paikkaan, jossa kokevat sen tarpeelliseksi: Liikennevalvontapyyntö - Poliisi

– Vaikka tieliikennelaki kieltää häiritsevän ja tarpeettoman ajon, moottoriajoneuvoliikenteen rajoittaminen Naantalissa esitetyin liikennemerkein on huomattavasti tarkkarajaisempi keino valvonnan kannalta, Ruutti toteaa.

Ajokieltoa esitetään kokeiluluontoisesti Naantaliin kesäkaudelle 2025. Saatujen kokemusten perusteella on tarkoitus arvioida kokeilun jatkoa.

Suunnitelmaa rajoitusalueesta on valmisteltu yhdyskuntateknisissä palveluissa ja käsitelty Naantalin liikenneturvallisuustyöryhmässä sekä nuorisovaltuustossa. Kaupunki suunnittelee käsittelevänsä aihetta yhdessä nuorten kanssa seuraavan liikenneturvallisuustempauksen yhteydessä keväällä 2026.