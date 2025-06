Pohjalaismaakuntien uusi alueellinen linjaus ulkomaisen työvoiman käytöstä on julkaistu

Linjauksessa on määritelty ne ammattialat, joilla työvoiman saatavuus on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla vaikeutunut ja joiden osalta voidaan myöntää työntekijän oleskelulupa ilman erillistä työvoiman saatavuusselvitystä. Näihin kuuluvat muun muassa sosiaali- ja terveysalan sekä teknologiateollisuuden ammatit.

Alueelliset erot näkyvät selvästi työmarkkinatilanteessa

Etelä-Pohjanmaalla rakennusalan vaikea tilanne ja tehtaiden sulkemiset ovat synnyttäneet paikallisia rakennemuutoksia, vaikka työllisyystilanne on yhä maan keskiarvoa parempi. Pohjanmaalla työttömyys on noussut, mutta alueen työllisyysaste on edelleen korkea ja tulevat teollisuusinvestoinnit luovat kasvavaa työvoimatarvetta. Keski-Pohjanmaalla osaavan työvoiman puute vaivaa monia aloja. Maakunnan työllisyystilanne on edelleen valtakunnallisesti varsin hyvä.

Linjaus listaa ammatit, joilla tarve on suurin

Työvoimapulaa esiintyy muun muassa seuraavilla aloilla:

Sosiaali- ja terveysalan erityisasiantuntijat ja hoitohenkilöstö

Tieto- ja viestintäteknologian asiantuntijat

Rakennus-, konepaja-, korjaus- ja valmistustyöntekijät

Prosessi- ja kokoonpanotyöntekijät

Maatalous-, teollisuus- ja puhdistustyöntekijät

Linjauksen tavoitteena on tukea alueen työnantajia työvoiman saatavuuden turvaamisessa ja mahdollistaa sujuvampi lupaprosessi työntekijöille EU/ETA-alueen ulkopuolelta.

Linjaus päivitetään vähintään kahdesti vuodessa

Alueellista linjausta päivitetään vähintään puolen vuoden välein työmarkkinatilanteen muuttuessa. Linjaus on voimassa 30.11.2025 saakka.