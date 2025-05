Putkiremontti on vain osa linjasaneerausta

Vanhojen rakennusten talotekniiikkaan liittyvistä saneerauksista on uutisoitu viime aikoina paljon, ja hyvästä syystä. Remontoitavaa nimittäin riittää, sillä suuri osa rakennuskantamme elintärkeistä järjestelmistä on tullut tiensä päähän joko laskennallisen teknisen käyttöikänsä tai vaurioitumisen vuoksi. Media on ollut valppaana ja tehnyt tärkeää työtä kertomalla tilanteesta ja riskeistä sekä muistuttamalla oikea-aikaisen toiminnan merkityksestä.

Kasvanutta mediahuomiota selittänee osaltaan teknologian kehitys. Rakenteita osataan tutkia ja kuvata nykyisin yksityiskohtaisesti, ja esiin on noussut ongelmia, joita ei vielä muutaman vuoden takaisella tekniikalla osattu havaita. Tieto on lisääntynyt, sitä on jaettu, ja sen myötä vastuu oikeista toimenpiteistä on kasvanut.

Median aiheeseen kohdistamasta huomiosta on siis monen kiinteistön omistajan kuin myös saneerausalan yrittäjän sekä ammattilaisen syytä olla kiitollinen.

Täysin ongelmitta tiedonvälitys ei ole kuitenkaan sujunut, ja haasteeksi on hieman yllättäen noussut taloteknisen alan termistön vajavainen tuntemus; termit sekoittuvat toisiinsa, yhdestä toimenpiteestä puhutaan toisen nimellä, ja kattotermien rinnalle nostetaan niiden alaisia asioita ja toisinpäin.

Esimerkiksi viemärisukituksesta saatetaan uutisoida koko talon kattavana putkiremonttina, ja linjasaneeraus niputetaan yhteen putkiremontin kanssa, vaikka jälkimmäinen on vain osa ensin mainittua. Myös remonttihinnoissa on epämääräisyyttä, melko poikkeuksetta ylöspäin.

Ongelmallista on myös se, että yksittäisistä huolimattomasti ja ammattitaidottomasti tehdyistä remonteista vedetään varsin helposti johtopäätöksiä koskemaan koko korjausmenetelmää. Ei siis riitä, että tunnetaan termit; taitava toimittaja tuntee myös menetelmät, muun muassa sen, kuinka kauan tietyn kokoisen remontin toteuttamiseen kuluu aikaa. Jos esimerkkikohteen kokonaisen taloyhtiön viemärisaneeraus on tehty viikkojen sijaan muutamassa päivässä, on laadusta tingitty.

On ymmärrettävää, että mediasisällön vastaanottajat eivät termejä eivätkä menetelmiä tunne, mutta heidän tulisi voida luottaa siihen, että kiinteistön kunnossapitoon ja korjaustarpeisiin liittyvää uutisointia tekeville ne olisivat tuttuja.

Kyse ei nimittäin ole harmittomasta epätarkkuudesta, vaan ilmiöstä, jolla voi olla vakavat seuraukset; epäselvyys ja selkeät virheet johtavat harhaan juuri heitä, joiden vastuulla on tehdä remonttien suhteen suuria päätöksiä. Epämääräisyys, virheellinen tieto sekä liiallinen dramatisointi voivat johtaa tarpeettomaan huoleen ja hätiköityihin päätöksiin tai toisessa päässä kiinteistön kunnon ja arvon suhteen elintärkeiden saneerausten lykkäämiseen tai kokonaan tekemättä jättämiseen.

Ammattilaisillakin haasteita termien kanssa

Termien sekamelska mediassa saa hieman ymmärrystä, sillä käsitteitä käytetään epämääräisesti myös monen alan remonttipalveluja tarjoavan yrityksen verkkosivuilla ja jopa Wikipediassa. Putkiremontti on vakiintunut yleistermiksi, jonka alle niputetaan myös laajemmat korjaushankkeet. Syynä lienee se, että “putkiremontti” on terminä helposti ymmärrettävä, kun taas “linjasaneeraus” kuulostaa kovin tekniseltä ja ei-myyvältä.

Termien erot

Termi “putkiremontti” viittaa rakennuksen vesijohto- ja viemäriputkiston uusimiseen tai korjaamiseen. Putkiremontti on joko yksittäinen remontti tai osa laajempaa korjaushanketta, jolloin sen yhteydessä voidaan uusia myös esimerkiksi lämmitysverkoston osia, kylpyhuoneiden vesieristykset sekä muita märkätilojen pintoja. Putkiremontin ydin rajoittuu kuitenkin vain vesi- ja viemärijärjestelmiin ja se on näin ollen kapeampi termi kuin“linjasaneeraus”.

Putkiremonttien toteutusten kestoissa on runsaasti vaihtelua riippuen siitä, millainen kokonaisuus kiinteistössä toteutetaan.

Termi “linjasaneeraus” on putkiremonttia laajempi käsite ja viittaa nimensä mukaisesti rakennuksen taloteknisten “linjojen” kokonaisvaltaiseen saneeraukseen käsittäen yleensä vesijohtojärjestelmän saneerauksen lisäksi myös jätevesiviemäreiden, sähköjärjestelmän, lämmitysverkon sekä ilmanvaihdon uusimisen.

Se on niin sanottu täysremontti, jonka asuntokohtainen kesto on yleensä yhdestä kolmeen kuukautta, ja asuinneliökohtainen hinta on noin 500 – 1000 euroa. Suurta hintavaihtelua selittää se, että “linjoissa” voi kulkea vaihteleva määrä talotekniikkaa, eikä pesuhuoneita välttämättä aina remontin yhteydessä uusita.

On ensiarvoisen tärkeä tiedostaa, että rakennuksissa on monenlaisia putkia:

vesijohtoputket : kylmävesiputket ja lämminvesiputket

: kylmävesiputket ja lämminvesiputket lämmitysputket : kaukolämpöputket tai muun lämmönlähteen syöttöputket pattereille tai lattialämmitykselle

: kaukolämpöputket tai muun lämmönlähteen syöttöputket pattereille tai lattialämmitykselle viemäriputket : sadevesi-, jätevesi- ja tuuletusviemäritputket

: sadevesi-, jätevesi- ja tuuletusviemäritputket muita putkia: ilmanvaihtoputket ja salaojaputket

Putkiremontista puhuttaessa olisikin hyvä aina selventää, puhutaanko yleisellä tasolla kaikista edellä mainituista putkista vai tietyn osa-alueen putkista. Viime aikojen keskustelu mediassa on keskittynyt viemäriputkiin – jutuissa on käytetty termiä “putkiremontti”, mutta niihin on liitetty hämmennystä aiheuttaen myös vesijohtoputkiin liittyviä asianhaaroja.

Samoin on laita myös viemäriputkista puhuttaessa; lukija yhdistää ne yleensä vain jätevesiviemäreihin, mutta kuten edellä todettiin, jätevedet muodostavat vain osan kiinteistöstä pois vietävistä vesistä.

Putkiremontti ja linjasaneeraus voidaan toteuttaa kahdella tavalla, purkamalla vanhat rakenteet pois ja asentamalla uudet putket, tai asentamalla uudet vesiputket pintavetoina ja saneeraamalla viemärit sisäpuolisella menetelmällä, eli yleensä sukittamalla.

