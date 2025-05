Uudet näkymät jälkimarkkinoilla – korjaamoiden on sopeuduttava muutokseen

– Sähköautojen kehitys jatkuu ja niiden myynti kasvaa tasaisesti – se ei ole epäselvää. Kyseessä on muutos, joka vie aikaa, mutta joka muuttaa varmasti korjaamoiden pelikenttää perusteellisesti. Ne, jotka eivät mukaudu muutokseen ja mukauta toimintaansa, hiipuvat vähitellen pois. Ne taas, jotka uudistuvat, voivat jatkaa vakaata ja kannattavaa liiketoimintaa, sanoo MEKO:n toimitusjohtaja Pehr Oscarson.



Pohjois-Euroopan markkinajohtajana MEKO on vahvassa asemassa vastaamaan muutokseen. Arvokasta oppia saadaan Norjasta – maailman johtavasta sähköautoilun edelläkävijästä – jossa MEKO on pyörittänyt korjaamoliiketoimintaa jo useiden vuosien ajan. Kokemus osoittaa muun muassa, että sähköautojen korjaustarpeet eroavat selvästi perinteisistä ajoneuvoista, ja että tietyt komponentit kuluvat nopeammin kuin toiset. Tieto siitä, miten näihin tarpeisiin vastataan tehokkaasti, jaetaan MEKO:n sisällä järjestelmällisesti ja tehokkaasti.

– Norjasta saadut opit antavat meille kilpailuetua ja auttavat koko verkostoa valmistautumaan muutokseen ennakoivasti. Tarjoamme korjaamoille täyden tuen – varaosista koulutukseen. Tavoitteemme on selkeä: olla paras mahdollinen yhteistyökumppani niille, jotka haluavat jatkaa perinteisten ajoneuvojen huoltoa sekä niille, jotka haluavat laajentaa asiakaskuntaansa myös tulevaisuuden autoihin, Oscarson sanoo.



Korjaamoiden on aika katsoa peiliin – ja eteenpäin

Sähköautot muuttavat olennaisesti huollon sisältöä. Jakopäiden ja öljynvaihtojen lisäksi korjaamoiden on hallittava suurjännitejärjestelmiä, akkutekniikkaa ja ohjelmistopäivityksiä.

–Me pysymme markkinajohtajana Suomessa vastaamalla näihin vaateisiin uudistamalla koko alaa. Me investoimme uuteen osaamiseen, työturvallisuuteen ja laitteisiin, MEKO Finland Oy:n toimitusjohtaja Sanna Reunanen perustelee.

MEKO:n omaa korjaamoverkostoa on koulutettu viime vuosina varsin laajasti sähköautojen huoltoon.

- Vuoden 2024 alusta ProMeister Akatemian kautta on koulutettu jo yli 500 tason 1 -mekaanikkoa sähköajoneuvojen perustekniikkaan, yli 130 tason 2 -mekaanikkoa ammattitutkintoon yhdessä Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n kanssa, sekä yli 100 tason 3 -mekaanikkoa, joilla on valmiudet suorittaa jännitetyötä ja akkukorjauksia, Reunanen luettelee.

Yhteensä koulutuksia järjestetään vuosittain noin 1000 henkilötyöpäivän verran.

Kuka omistaa auton ja sen datan?

Samaan aikaan myös autoilun tapa muuttuu. Leasingin ja yhteiskäyttöautojen yleistyessä päätösvalta huolloista siirtyy yhä useammin kuluttajalta palveluntarjoajalle.

– Tämä vaikuttaa suoraan siihen, mille korjaamolle auto päätyy. Korjaamoiden kilpailu ei ole enää vain kadunkulmassa, vaan osana isompia huoltoverkostoja, Reunanen huomauttaa.

Korjaamoyrittäjän onkin tärkeää miettiä: kuuluuko oma liiketoiminta ekosysteemiin, jonka kautta autot löytävät huoltoon myös tulevaisuudessa?

Autot myös tuottavat valtavasti dataa, jota voidaan hyödyntää huoltojen ennakoinnissa ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. MEKO:n verkostoon kuuluu Suomesssa yli 300 korjaamoa, ja niissä korjataan joka viides auto Suomessa. Tämä antaa ainutlaatuisen näkymän asiakkaiden tarpeisiin ja alan kehityssuuntiin.



- Varaosien tilauksista jo yli 50 % tehdään digitaalisesti. Mutta esimerkiksi huoltojen varaukset kulkevat yhä pääosin perinteisiä reittejä – vain noin 15 % huolloista tulee digitaalisten kanavien kautta. Me panostamme siihen, että voimme tarjota mahdollisimman sujuvan asiakaskokemuksen. Uskon, että ne toimijat, jotka onnistuvat tekemään huollon varaamisesta ja asiakasyhteydenpidosta aidosti helppoa digitaalisesti, erottuvat edukseen, Reunanen sanoo.

Mitä tämä tarkoittaa autoilijalle?

Myös asiakkaan näkökulmasta murros näkyy jo: huoltoajan voi varata sovelluksella, huollon etenemistä voi seurata mobiilisti ja autosta tuleva data mahdollistaa ennakoivan huollon.

– Asiakkaat haluavat vaivatonta palvelua ja varmuutta siitä, että auto huolletaan oikein ja ajantasaisesti – riippumatta siitä, onko auto oma, liisattu vai yhteiskäyttöauto. Me haluamme varmistaa, että juuri tämä kokemus toteutuu korjaamoissamme joka päivä, Reunanen sanoo.



Jälkimarkkina on edelleen vakaa toimiala, autot tarvitsevat tulevaisuudessakin huoltoa, varaosia ja osaamista. Muutoksessa on kyse kyvystä vastata asiakkaiden muuttuvaan tapaan käyttää autoja ja muuttuvaa autokantaa.

– Tämä murros ei ole vain haaste, vaan valtava mahdollisuus koko alalle. Ne, jotka uudistuvat ajoissa, voivat olla mukana rakentamassa älykkäämpää ja kestävämpää liikkumista tulevaisuudessa, Reunanen summaa.

Lisätietoja:



Pehr Oscarson

CEO, President MEKO

p. +46 (0)8 464 00 20

Email: pehr.oscarson@meko.com



Sanna Reunanen

Toimitusjohtaja, MEKO Finland Oy

P. 040 514 5406

Sähköposti: sanna.reunane@fi.meko.com



Anders Oxelström

Director of Communications, MEKO

Phone: + 46 (0)73 522 52 42

Email: anders.oxelstrom@meko.com