Aluehallitus: VAKE toiminut esimerkillisesti taloudenpidossa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui viimeistä kertaa nykyisellä kokoonpanolla tiistaina 27. toukokuuta.

Lausunto koskien tilintarkastuskertomuksen muistutusta alijäämien kattamisesta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tilintarkastaja on tarkastanut vuoden 2024 tilinpäätöksen ja antanut siitä kertomuksen, jossa esitetään muistutus aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalle.

Muistutuksessa todetaan, että vuosien 2025 ja 2026 talousarvio ja -suunnitelma eivät ole tasapainossa ottaen huomioon aiemmat alijäämät. Tästä huolimatta tilintarkastaja esittää vastuuvapauden myöntämistä, koska alijäämien kattamiseen on vielä aikaa.

Aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja antavat selityksen, jossa korostetaan, että talousarvio on laadittu siten, että alijäämät katetaan teknisesti vuoden 2026 loppuun mennessä, mutta käytännössä vasta vuoden 2028 loppuun mennessä, jotta lakisääteiset palvelut voidaan turvata.

Aluehallitus ja hyvinvointialuejohtaja katsovat, että rahoituksen riittämättömyys on valtion vastuulla, ja että hyvinvointialue on toiminut vastuullisesti hakemalla lisärahoitusta ja käynnistämällä laajan uudistusohjelman. Vaikka lisärahoitushakemus hylättiin, hyvinvointialue jatkaa talouden sopeuttamista.

Oikeuskanslerin ja ministeriöiden kannanotoissa tunnistetaan ristiriita alijäämien kattamisen ja palveluiden turvaamisen välillä, ja todetaan, että hyvinvointialueiden on tehtävä sopeutuksia perusoikeuksia vaarantamatta.

Lausunnossa todetaan, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on toiminut avoimesti ja pyrkinyt tasapainottamaan talouttaan vastuullisesti, vaikka rahoitus ei nykyisellään riitä kaikkien velvoitteiden täyttämiseen määräajassa.

Keravan vanhustenkeskukselle edistysaskelia

Aluehallitus päätti, että VAKE jättää osoitteessa Metsolantie 4, Kerava sijaitsevaa kiinteistöä koskevan suunnitteluvaraushakemuksen Keravan kaupungille.

Lisäksi aluehallitus päätti todeta, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ja Keravan kaupunki ovat yhteistyössä valmistelleet kiinteistön asemakaavan muutosta Keravan vanhustenkeskuksen rakentamista varten.

Keravan uusi vanhustenkeskus sisältyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyväksymään investointisuunnitelman muutokseen kaudelle 2025–2028. Valtioneuvoston päätös lainanottovaltuuden muuttamisesta mahdollistaa hankkeen valmistelun jatkamisen.

VAKEn tavoitteena on vastata kasvavaan vanhuspalvelujen tarpeeseen – yli 75-vuotiaiden määrä alueella kasvaa 29 % vuoteen 2031 mennessä. Keravalle on tarkoitus rakentaa 200-paikkainen hybriditalo, jossa on sekä ympärivuorokautista palveluasumista että yhteisöllistä asumista.

Uusi vanhustenkeskus nousee nykyisen Hopeahovin paikalle, osoitteeseen Metsolantie 4. Samalla tontilla sijaitsevat Keravan terveyskeskus ja vanha vanhainkoti.

Asia etenee siten, että Keravan kaupunki tekee päätökset tontin muodostamisesta, kaavamuutoksista ja vuokrauksesta omien prosessiensa mukaisesti.

Vaalit valtuustokaudelle 2025–2029

Kokouksen päätteeksi aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto toimittaa aluevaltuuston vaalilautakunnan; aluevaltuuston puheenjohtajiston; aluehallituksen; tarkastuslautakunnan; kansalliskielilautakunnan; lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan; pelastuslautakunnan; aluevaalilautakunnan; yksilöasioiden jaoston sekä edunvalvontajaoston vaalin kokouksessaan 9. kesäkuuta.

Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto asettaa valtuustokaudelle 2025–2029 valtuustovaliokunnan ja valtuustotoimikunnan sekä muodostaa valtuustoryhmät ja hyväksyy näiden nimet.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi uudelleen vammaispalvelujen palvelutuotteiden myöntämisen perusteita. Tiedot asiasta löytyvät VAKEn päätössivustolta.

Aluehallituksen väistyvä puheenjohtaja Maarit Raja-Aho kiittää koko aluehallitusta kuluneen valtuustokauden työskentelystä.

“Aluehallituksen päätettävänä on ollut huomattavan isoja, haastavia ja strategisesti merkittäviä kokonaisuuksia, jotka on saatu maaliin keskustelemalla - näkemyseroista huolimatta. On ollut ilo johtaa tämän aluehallituksen työskentelyä ja luoda samalla perustaa tulevien aluehallitusten työskentelylle sekä nähdä VAKEn ottamat edistysaskelet lähietäisyydeltä. Toivotan seuraavalle aluehallitukselle menestystä työssään”, Raja-Aho kommentoi kokouksen päätyttyä.

Koko aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa VAKEn päätössivustolla.

Tarkistettu pöytäkirja liitteineen julkaistaan päätössivustolla 3.6. klo 12.