21. kansainvälinen konferenssi uusiutuvista luonnonvaroista ja biojalostamoista pidetään Turussa 2.-4.6.2025

Voimakkaasti allergisoivan tuoksukin siitepölymäärät kasvaneet Suomessa 26.5.2025

Uuden Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan voimakkaasti allergisoivaa tuoksukin siitepölyä on kulkeutunut Suomeen viime vuosina enemmän kuin aikaisemmin. Tutkimuksessa saatiin selville myös, että laji pystyy lisääntymään Suomessa. Tuoksukki on haitallinen vieraslaji, joka on levinnyt Eurooppaan Pohjois-Amerikasta.