Mediakutsu: Monitieteinen NAAS-konferenssi tuo kansainväliset Yhdysvaltain asiantuntijat Turkuun

Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskus eli JMC isännöi kansainvälistä ja monitieteistä Yhdysvaltain tutkimuksen The 28th Biennial Conference of the Nordic Association for American Studies -konferenssia 4.–6. kesäkuuta Turun yliopiston Publicum-rakennuksessa (Assistentinkatu 7, Turku).

Lyhyemmin NAAS-konferenssina tunnetun tapahtuman teemana on aspirations eli toiveet, joka viittaa Yhdysvaltojen historiaan: sen ytimessä ovat olleet pyrkimykselliset ihanteet, tavoitteet ja uskomukset. Konferenssin ohjelma käsittelee muun muassa pyrkimyksellistä ajattelua ja retoriikkaa sekä niitä olosuhteita ja rakenteita, jotka mahdollistavat – tai estävät – tavoitteellisen toiminnan ja ilmaisun Yhdysvalloissa.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen kertoo, että konferenssi toimii tärkeänä foorumina kansainväliselle Yhdysvaltain tutkimuksen yhteisölle aikana, jolloin tutkimus ja opetus ovat joutuneet taantumuksellisten ideologisten hyökkäysten kohteeksi.

– Tapahtumassa luodaan tieteiden rajat ylittävää synergiaa niin USA:n historiaan, politiikkaan kuin päivänpolttaviin kysymyksiin, hän sanoo.

Tapahtuma kerää Turkuun puhujia Pohjoismaista, Euroopasta, Yhdysvalloista ja Kanadasta sekä kauempaa Marokosta, Israelista ja Australiasta.

Pääpuhujina ovat yhdysvaltalaiset professorit Elisabeth Anker George Washington yliopistosta ja Julie Sze Kalifornian yliopistosta Davisista. Ankerin esitelmä We Go Low analysoi yhdysvaltalaisen vapauskäsityksen suhdetta moraaliin, demokratiaan ja normeihin. Szen esitelmä Climate Justice Now! käsittelee yhdysvaltalaista ilmastopolitiikkaa ruohonjuuritason aktivismiliikkeiden ja kulttuuripolitiikan kautta nyky-yhteiskunnan ”vaaran aikakautena”.