Terttu-säätiö jakoi 120 000 euroa tutkimukseen

Pohjois-Suomen Terveydenhuollon tukisäätiö eli Terttu-säätiö jakoi 27.5.2025 yhteensä 120 000 euroa kuudelle lupaavalle tutkimusryhmälle. Säätiö tukee erityisesti Pohjois-Suomen alueella tehtävää terveydenhuollon tutkimusta, kehitystä ja koulutusta.

Hankeapurahat myönnettiin seuraaville hankkeille, kullekin 20 000 euroa: LT, psykiatrian erikoislääkäri Erfan Jahangiri, LT radiologian erikoislääkäri Antti Kemppainen, LT, gastrokirurgian erikoislääkäri Elisa Mäkäräinen, LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri Juhani Määttä, FT, dosentti Juha Nikkinen, LT, dosentti, silmätautien erikoislääkäri Ville Saarelalle ja LT, dosentti, silmätautien erikoislääkäri Johanna Liinamaa.

Säätiön asiamies, yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen kehuu kaikkia apurahan saaneita hankkeita hyvin korkeatasoisiksi.

Monipuolisia ja poikkitieteellisiä tutkimuksia

Erfan Jahangirin rekisteripohjainen yhteisvaikuttavuustutkimus Pohjois-Suomessa tutkii Psykiatristen hoitojen ja palveluiden vaikuttavuutta ja niiden yhteyttä sosiaalihuollon palveluiden käyttöön. ”Olen erittäin otettu ja pidän hienona, että psykiatria kiinnostaa. Apurahan avulla voimme aloittaa tutkimuksen. Tämä on tiimityötä, josta kiitos kuuluu myös Riikka Roiskolle, Erika Jääskeläiselle ja Kaisa Kostamo-Pääkölle”, Jahangiri kertoo.

Antti Kemppaisen tutkimus olkapääkivun uusista kuvantamismenetelmistä kohdistuu kliinisesti merkittävään potilasryhmään. ”Tämä on merkittävä arvostuksen osoitus sitä työtä kohtaan. Tutkimus hyödyttää nimenomaan pohjoissuomalaista potilasjoukkoa”, Kemppainen sanoo.

Elisa Mäkäräisen tutkimuksessa seurataan tuloksia, joita on saatu päivystyksellisesti leikattujen nivus- ja vatsatyrien leikkausmenetelmistä ja hoidosta Suomessa. Oulun vetämässä tutkimuksessa on mukana sairaaloita laajalta alueelta. ”Tämä apuraha mahdollistaa tutkimushoitajien palkkaamisen ja tutkimuksen toteuttamisen”, Mäkäräinen kiittää.

Juhan Määttä tutkii, miten selkäleikattujen hoidon laatua voidaan parantaa ja mitkä tekijät liittyvät ennusteeseen. Tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja monialainen tutkimus. ”Apurahan saanti kannustaa jatkamaan. Tutkimustyö menee monesti myös vapaa-ajalle, joten apuraha antaa pontta jatkaa sitä työtä”, Määttä sanoo.

Juha Nikkinen tutkii pään ja kaulan alueen sädehoidossa toteutuneita hammasannoksia ja sädehoitoa edeltävän hammashoidon laajuutta ja siitä aiheutuvaa hoitoviivettä sekä hoidonjälkeisiä muutoksia leukaluun aineenvaihdunnassa. ”Apuraha tuli juuri oikeaan aikaan. Tämän avulla pystymme rahoittamaan tärkeää projektia ja tohtoriopiskelijan työpanosta”, Nikkinen sanoo.

Ville Saarelan ja Johanna Liinamaan satunnaistettu, kontrolloitu väestöpohjainen NFBC Eye study -seulontatutkimus on valtava ja ainutlaatuinen projekti. ”On hirveän hienoa, että pitkäjänteinen tutkimustyö saa kannustusta. Tämän avulla voidaan toteuttaa projekteja, joiden tutkimustulos ei selviä yhdessä tai kahdessa vuodessa”, Saarela sanoo.

Hanne Kuitunen valittiin Vuoden tutkijaksi

Tilaisuudessa palkittiin myös Pohteen vuoden tutkija Syöpätautien ja Hematologian osaamiskeskusjohtaja, dosentti Hanne Kuitunen. Kuitunen on tehnyt pitkän uran onkologina OYS:ssa. Kuitunen on yksi Suomen johtavista lymfooma- ja CAR-T-soluhoidon asiantuntijoista. Syöpätautien ja hematologian osaamiskeskusjohtajana hän on ollut vuodesta 2018.

Kuitusta kuvataan aktiiviseksi ja monipuoliseksi tutkijaksi, joka tekee sekä perustutkimusta, translationaalista tutkimusta että kliinistä lääketutkimusta. Kuitusen kerrotaan oleva laajasti verkostoitunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja hänen julkaisumääränsä ja aktiviteettiinsä ovat vahvasti kasvavalla uralla.

”Olen erittäin otettu kunnianosoituksesta. Olen luonteeltani utelias ja se on tutkijanuralla oleellista, sillä tutkiminen tuo aina lisää kysymyksiä, joita tekee mieli penkaista. Olen pystynyt kuljettamaan tutkijanuraa kliinisen työn rinnalla, jota olen tehnyt 20 vuotta. Tulin alun perin töihin yhdeksi kuukaudeksi vuonna 2005. On rekryvaltti kertoa, että yliopistosairaalassa voi yhdistää kliinisen työn ja tutkimuksen”, Kuitunen sanoo.

Vuoden tutkija valittiin kymmenettä kertaa.

Terttu-säätiö

Poh­jois-Suo­men ter­vey­den­huol­lon tu­ki­sää­tiön eli Tert­tu-säätiön tarkoituksena on ter­veys­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen tu­ke­mi­nen, ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen ke­hit­tä­mi­nen ja alan kou­lu­tuk­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen. Säätiö on perustettu vuonna 1997. Säätiö kartuttaa omaisuuttaan ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja sekä järjestämällä rahankeräyksiä. Säätiö on hyvinvointialue Pohteen tytäryhteisö. Tertun toiminnasta vastaa hallitus ja asiamiehenä toimii yliopistosairaalan johtaja Miia Turpeinen.

Säätiö palkitsi tiistain tilaisuudessa myös Vuoden tutkijan sekä viime vuonna Oulun yliopistosta dosentuurin saaneet tutkijat ja väitelleet tohtorit, jotka työskentelevät Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteella.