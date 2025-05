SDP:n Paula Werning: Sopimuspalokunnat eivät ole menneisyyden jäänne – ne ovat tulevaisuuden turva

Ylen artikkeli tänään 28.5.2025 nosti esiin huolia pelastustoimen tulevaisuudesta – keskustelu on tervetullutta, mutta sen on pohjauduttava tosiasioihin. Sopimuspalokunnat ovat suomalaisen pelastustoimen kivijalka. Ne ovat korvaamaton osa arjen turvallisuutta. Ilman sopimuspalokuntia suuri osa Suomea – erityisesti kaupunkikeskusten ulkopuolella – jäisi ilman riittävää pelastustoimen kattavuutta ja hyväksyttäviä vasteaikoja. Myös useimmilla kaupunkialueilla sopimuspalokuntien apu on välttämätöntä operatiivisen toimintakyvyn varmistamiseksi.