Tenojoella, Muonionjoella ja Tornionjoella tulva huipussaan kuun vaihteessa

Tenojoella vedenkorkeus on jo noussut keskimääräistä suuremmaksi, ja sen ennustetaan nousevan vielä jonkin verran lähipäivien aikana. Tenojoella tulvan ennustetaan olevan huipussaan viikonloppuna. Edellisen kerran Tenojoen vedenkorkeus on ollut yhtä korkealla vuonna 2020. Tenojoen Onnelansuvannossa vedenkorkeuden ennustetaan jäävän noin 0,2–0,3 metriä vuoden 2020 tulvakorkeuden alapuolelle. Kevojärvellä vedenkorkeus on parhaillaan huipussaan ja vesi on noussut metrin keskimääräisen tulvakorkeuden yläpuolelle. Vuoden 1978 ennätyskorkeuteen on Kevojärvellä matkaa vielä 0,5 metriä. Kevojärven vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän laskuun lähipäivinä.

Tornionjoella ja Muonionjoella tulvasta tulee kaksihuippuinen. Ensimmäinen tulvahuippu oli viime viikon alussa. Muonionjoella vedenkorkeus on nousussa ja toista tulvahuippua ennustetaan kuun vaihteeseen. Tornionjoella vedenkorkeus on kääntynyt uuteen nousuun Pellossa. Tornionjoen alaosalla vedenkorkeuden ennustetaan kääntyvän lähipäivinä nousuun. Tornionjoella toista tulvahuippua ennustetaan kesäkuun alkuun. Sekä Tornionjoella että Muonionjoella toisesta tulvahuipusta on tulossa ensimmäistä huippua suurempi. Molemmissa vesistöissä tulva jää kuitenkin keskimääräistä pienemmäksi. Torniossa vedenkorkeus jää noin 1,7 m ja Muoniossa noin 1,2 metriä kevään 2023 suurtulvaa pienemmäksi.

Ivalojoen tulva oli kaksihuippuinen. Ensimmäinen tulvahuippu oli viime viikon alussa ja toinen ensimmäistä tulvahuippua pienempi huippu tämän viikon maanantaina. Ivalossa vedenkorkeus jäi noin 1,4 metriä viime vuoden tulvaa pienemmäksi ja oli selvästi keskimääräistä kevättulvaa pienempi. Juutuanjoella vedenkorkeus on jo saavuttanut keskimääräisen kevättulvan tason. Tulvan ennustetaan olevan huipussaan viikonloppuna.

Myös Ounasjoella tulvasta muodostui kaksihuippuinen. Ensimmäinen huippu oli viime viikon alussa. Toista tulvahuippua ennustetaan lähipäiville. Toinen tulvahuippu on Ounasjoen yläosalla ensimmäisen tulvahuipun suuruinen ja alaosalla jonkin verran ensimmäistä tulvahuippua pienempi. Ounasjoen tulva jää keskimääräistä pienemmäksi, ja Kittilässä jäätiin noin 1,5 metriä vahinkorajan alapuolelle.

Kemijoella Rovaniemellä tulvahuippu saavutettiin viime viikolla ja huippu jäi huomattavan pieneksi. Rovaniemellä voi esiintyä vielä toinen tulvahuippu kesäkuun alussa. Toinen huippu on todennäköisesti ensimmäisen huipun suuruinen tai hieman sitä suurempi. Valajaskosken voimalaitoksella tulvavirtaama on ollut tätä kevättä pienempi vain vuosina 2003 ja 2011. Kemijärven vedenkorkeus on noin 30 cm päässä tyypillisestä kesäajan vedenkorkeudesta.

Lapissa tulvatilanne alkaa olla ohi, joten viranomaisten tulvakokouksia ei enää tälle keväälle järjestetä. Kevään tulvatiedottaminen päättyy tähän tiedotteeseen. Jatkossa tulvatiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan.