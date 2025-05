Oma Häme kasvattaa digipolkuvalikoimaansa – tänä vuonna luvassa useita uusia julkaisuja

Uuden strategian valmistelu etenee – aluehallitus lähettää tilannekatsauksen valtuustolle 27.5.2025 10:30:59 EEST | Uutinen

Aluehallitus on kokoontunut kautensa viimeiseen kokoukseen 26.5. Tiistaina 27. toukokuuta aluevaltuusto on puolestaan koolla viimeisen kerran, ennen kuin uusi, huhtikuun aluevaaleissa valittu aluevaltuusto aloittaa työnsä. Aluehallitus käsitteli maanantaina kokouksessaan hyvinvointialueen uuden strategian käynnistämistä. Vaikka luottamushenkilöiden valta pian vaihtuu, on Oma Häme käynnistänyt valmistelut uudelle strategiakaudelle vuosille 2026–2029. Aluevaltuusto saa strategiatyön etenemisestä tilannekatsauksen viimeisessä kokouksessaan Riihimäellä 27. toukokuuta. Kokousta voi seurata suorana verkosta. Strategiatyö on käynnistetty keväällä ja sen perustaksi on laadittu arvio nykyisestä, päättyvästä strategiakaudesta sekä tehty kattava toimintaympäristöanalyysi. Näiden pohjalta rakennetaan uuden strategiakauden tavoitteet ja painopisteet. Nykyisen strategian tavoitteiden toteutumista on arvioitu toimialojen johtoryhmissä ja hyvinvointialueen johtoryhmässä. Arviointiin osallistui myös al