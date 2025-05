OptiiCat uniikiksi osaksi Silmäasemaa

1. kesäkuuta tapahtuvaksi suunnitellun liiketoimintakaupan myötä OptiiCatin myymälä Helsingin Erottajalla siirtyy Silmäasema Optiikka Oy:n omistukseen.1. kesäkuuta tapahtuvaksi suunnitellun liiketoimintakaupan myötä OptiiCatin myymälä Helsingin Erottajalla siirtyy Silmäasema Optiikka Oy:n omistukseen. Yrityskaupan toteutuessa OptiiCatin tuttu ilme, toimintatavat ja tuotevalikoimat säilyvät entisellään.

”OptiiCat on toiminut vuodesta 2006 ja asiakasuskollisuus on ollut hyvin korkeaa. On hienoa, että toiminta jatkuu myös jatkossa suomalaisen toimijan alla. Jätän liikkeen turvallisin mielin Silmäaseman omistukseen, koska voin olla varma siitä, että laadukas palvelu jatkuu myös tulevaisuudessa. Toivotan vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi liikkeeseen myös jatkossa!”, OptiiCatin yrittäjä Tuula Borén kertoo.

OptiiCat avautuu yrityskaupan toteutumisen jälkeen 9. kesäkuuta, ja henkilökunta siirtyy vanhoina työntekijöinä Silmäaseman palvelukseen.

”OptiiCat on arvostettu toimija, joka on asiakkaiden rakastama. Liiketoimintakaupan toteutuessa sen toiminta säilyy asiakasnäkökulmasta entisellään. Tehtävän liiketoimintakaupan myötä asiakkaiden saataville saadaan aiempaakin kattavampi linssivalikoima, ja tulevaisuudessa liikkeen nykyisen valikoiman rinnalle tuodaan myös uusia tuotemerkkejä. On myös hienoa, että nykyisten Silmäasema-myymälöiden asiakkaiden ulottuville tuodaan laajentuvan myymäläverkoston myötä aiempaa yksilöllisempiä vaihtoehtoja. Liiketoimintakaupan toteutuessa OptiiCat löytyy jatkossa Silmäaseman ajanvarauksesta nimellä Silmäasema Design Helsinki OptiiCat”, aluejohtaja Tiina

Paakkunainen kertoo.