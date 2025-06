Laaja mittauskampanja Oulun edustalla ja Perämerellä selvittää jokivesien vaikutusta rannikkoympäristöön

Mikroyritysten liikevaihto ja henkilöstö on vähentynyt, mutta palveluvienti jatkaa kasvuaan 3.6.2025 10:41:43 EEST | Tiedote

Mikroyritysten palveluvienti on kasvanut tasaisesti koronavuosien notkahdusta lukuun ottamatta viimeiset kymmenen vuotta, ja on tavaravientiä suurempaa. Henkilöstö on vähentynyt rakentamisen ja kaupan aloilla, mutta palvelu- ja sote-aloilla kasvanut. Tämä ilmenee Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisemasta MY Tilastot -tilastokatsauksesta, joka on nyt päivitetty vuoden 2023 tiedoilla.