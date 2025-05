Lempäälän Hirvikallion kalliokiven oton ja maa-aineksen vastaanoton laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä

NCC Industry Oy suunnittelee Lempäälän kunnan alueella sijaitsevan Hirvikallion kalliokiven ottoalueen laajentamista ja otettavan aineksen kokonaismäärän kasvattamista sekä uusien toimintojen tuomista alueelle. Hankealue sijoittuu noin seitsemän kilometrin etäisyydelle Lempäälän keskustasta koilliseen, Marjamäen yritysalueen koillispuolelle.

NCC Industryllä on Hirvikallion kalliokiven ottoalueella Lempäälän kunnan viranomaislautakunnan vuonna 2021 myöntämä maa-aines- ja ympäristölain mukainen yhteislupa. Lupa on voimassa 12 vuotta. Nykyisen ottoalueen pinta-ala on noin 11,6 hehtaaria ja kokonaisottomäärä 1 850 000 m3. Luvan mukaan alueelle saa loppusijoittaa ylijäämämaita vuosittain enintään 40 000 tonnia.

Arvioitavissa vaihtoehdoissa uuden ottoalueen pinta-ala on noin 22,1 hehtaaria ja otettavia maa- ja kiviaineksia on 5 710 000 m3. Alueella on tarkoitus kierrättää MARA-asetuksen mukaista betoni- ja tiilijätettä, EEJ-betonia, puujätettä ja ylijäämämaita. Alueelle myös loppusijoitetaan kierrätyskelvottomia ylijäämämaita, vieraslajimaita, ruoppausmassoja ja liejuista savea sekä Pirkanmaan alueelle tyypillisiä arseenimaita.

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen hankealueen rajausta, toimintoja ja maisemoinnin täyttökorkeutta sekä toiminta-aikoja tarkennettiin YVA-selostukseen. Vaihtoehtojen VE1 ja VE2 toimintoihin lisättiin kierrätettävän ja neitseellisen materian pesuseulonta.

Näitä vaihtoehtoja YVA-selostuksessa arvioidaan

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankevaihtoehtoja:

VE0: Toiminta jatkuu nykyisen ympäristöluvan mukaisesti nykyisessä aluelaajuudessa.

VE1: Vuosittainen maa- ja kiviainesten otto ja maisemointimäärät lisääntyvät. Kiviaineksen louhinta ja murskaus jatkuvat nykyisen kaltaisena, MURAUS-asetuksen mukaisilla toiminta-ajoilla. Ottotoiminnan toiminta-aika on noin 20 vuotta. Alueelle tuodaan betoni-, puu- ja tiilijätettä, sekä jatkojalostetaan ja kierrätetään maa-aineksia. Puhtaiden ylijäämämaa-ainesten vastaanottomäärä nousee enintään 300 000 tonniin vuotta kohden ja alueen täyttökapasiteetti 5 445 000 m 3 . Maankaatopaikkatoimintaa harjoitetaan niin kauan, kunnes suunnitellut alueet tulevat täytetyksi kokonaisuudessaan. Maankaatopaikka on ylijäämämaiden vuotuisten enimmäisvastaanottomäärien perusteella arvioituna toiminnassa yli 20 vuotta. Toiminta-aika riippuu ylijäämämaiden muodostumisesta rakennushankkeissa.

Arviointiselostus on nähtävillä 28.5.-26.6.2025 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/HirvikallionmaaainesYVA.

Arviointiselostuksen painettu versio on luettavissa seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38 (Attila), Tampere

Lempäälä-talo, palvelukäytävä, Manttaalitie 15, 37500 Lempäälä

Kuljun kirjasto, Murrontie 1, 37560 Lempäälä

Kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 5. kesäkuuta - mielipiteitä voi esittää 26. kesäkuuta asti

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin verkkotilaisuus 5.6.2025 klo 17 alkaen. Osallistumislinkki yleisötilaisuuteen löytyy ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon hankesivuilta: www.ymparisto.fi/HirvikallionmaaainesYVA.

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 26.6.2025 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/12674/2023).

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta tulee myöhemmin nähtäville hankesivuille.