Lohenkalastus Tornionjoella alkaa 9.6. klo 19

Lohen kalastus alkaa kesäkuun 9. päivänä klo 19 ja jatkuu elokuun 15. päivän loppuun. Tämän jälkeen lohen kalastus on sallittu elokuun 25. päivän loppuun ainoastaan vavalla ja vieheellä, joissa on väkäsettömät koukut siten, että tänä aikana yli 65 senttimetrin mittaisten lohien pyytäminen ja saaliiksi ottaminen on kielletty. Kaikki saaliiksi saadut tämän mitan ylittävät lohet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena. Viikkorauhoitus on Tornionjoella voimassa kaikessa lohen kalastuksessa sunnuntaista kello 19 maanantaihin kello 19.

Vuosina 2023 sekä 2024 lohen nousu oli huomattavasti heikompaa aiempiin vuosiin nähden. Lohen nousun pelätään jäävän heikoksi myös tulevana kesänä, minkä vuoksi valtiot ovat rajoittaneet kalastusta voimakkaasti niin joella kuin merellä. Alkukaudesta nousevat suuret lohet ovat erityisen arvokkaita, joten niiden kalastusta tulisi välttää.

Kalastusäännön mukaan Tornionjoella saa ottaa saaliiksi enintään yhden lohen päivässä. Vuoden 2025 neuvotteluissa lohelle asetettiin kaikkeen jokikalastukseen kalastusmuodosta riippumatta henkilökohtainen kahden kalan kausikiintiö. Kahden lohen saaliiksi ottamisen jälkeen kalastajan on lopetettava lohenkalastus jokialueella loppuvuoden ajaksi. Lohenkalastukseksi katsotaan kalastus, jota harjoitetaan siihen soveltuvilla välineillä ja paikoilla.

Henkilökohtaisen kausikiintiön täytyttyä kalastajat voivat edelleen pyytää muuta kalaa sekä toimia soutajana sellaiselle henkilölle, jolla lohikiintiötä on vielä jäljellä. Soutajana toimivan tulee huomioida, että myös soutajalla tulee olla kalastussäännön mukaan lohenkalastukseen oikeuttava lupa.

Muun kuin lohenkalastuksen osalta tulee myös huomioida alueet, joilla muiden kalalajien kalastukseen tarvitaan yhteisluvan sijasta paikallisen kalastusoikeuden haltijan lupa. Tällaisia alueita sijaitsee erityisesti Pellossa, ja nämä alueet on merkitty yhteisluvan karttaan.

Lapin ELY-keskus kannustaa kalastajia rajoittamaan lohen kalastusta myös omaehtoisesti, mikäli lohen nousu näyttää jäävän heikoksi myös tulevana kesänä. Etenkin apajapaikoilla harjoitettavaa verkkopyyntiä tulisi tänä vuonna vähentää huomattavasti, sillä tässä pyyntimuodossa saaliin määrää on vaikeaa ennustaa ja saaliit voivat helposti nousta kalastajakohtaisia kiintiöitä suuremmiksi.

- Kiintiöiden noudattamisen valvontaa kohdistetaan myös perinnekalastukseen, sillä kalastuskuolevuus oli siinä viime vuonna varsin suurta. Neljän vavan venekohtaista kiintiötä ja nostokoukun käyttökieltoa on syytä noudattaa ilmenneen sivusaaliskuolleisuuden vähentämiseksi, kertoo kalatalouspäällikkö Jermi Tertsunen.

- Myös pyydystä ja päästä -kalastusta tulisi harjoittaa harkiten. Varsinkin lämpimän veden aikaan siiman päässä väsyneet ja vahingoittuneet kalat menehtyvät helposti.

Lohi- ja taimensaaliista on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokauden kuluessa

Vuodesta 2025 alkaen Tornionjoella Suomen puolelle maihin tuotu sekä Suomen puolella harjoitetusta vapaa-ajankalastuksesta peräisin oleva lohi- ja taimensaalis tulee ilmoittaa Luonnonvarakeskukselle Omakala-palvelun avulla tai Luonnonvarakeskuksen vahvistamalla lomakkeella tai puhelimitse. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös lippo- ja verkkokalastusta. Saalisilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluessa kalan pyydystämisestä. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä saaliiksi otettuja että vapautettuja kaloja. Saalistiedot ovat keskeisiä lohi- ja taimenkantojen hoidossa.

Tornionjoen kalastusta säädellään rajajokisopimuksella

Tornionjoen kalastusta säädellään Suomen ja Ruotsin välisen rajajokisopimuksen kalastussäännöllä. Kalastusäännön määräyksiä voidaan muuttaa, jos se on kalakantojen suojelemisen ja hyödyntämisen kannalta välttämätöntä. Suomi ja Ruotsi käyvät vuosittain neuvottelut, joissa poikkeuksista sovitaan.

Kalastusääntöön on tehty useita kalastusaikoja, kalastustapoja, pyydyksiä ja muita sääntöjä koskevia poikkeuksia. Esimerkiksi taimenen kalastus on ollut kiellettyä jo pitkään. Tornionjokea koskevat kalastussäädökset ja tehdyt poikkeukset löytyvät ELY-keskuksen nettisivuilta (www.ely-keskus.fi).

Kalastuksen valvonnasta Tornionjoella vastaavat Lapin ELY-keskus ja Norrbottenin lääninhallitus. Kalastuksen valvontaa kohdennetaan muun muassa ajallisesti ja alueellisesti keskeisiin kohteisiin ja kalastustapoihin. Kausikiintiön valvontaa suoritetaan tehostetusti ja lain vaatiman saalisilmoituksen toteutumisen perusteella jälkivalvontana. Valvontaa tehdään yhteistyössä molemmin puolin rajaa. Uusien rajoitusten käytännöissä, kuten lohen kalastuksen tulkinnassa tai kiellettyjen välineiden säilytyskiellossa, valvojat pyrkivät ensisijaisesti ohjaamaan kalastajia.

Kalastuslupia myydään useissa liikkeissä Tornionjoen varrella. Netistä lupia voi ostaa Eraluvat.fi-sivustolta.