Kennelliitto käsittelee kahdeksan henkilön tuomioihin johtaneen koirien salakuljetus- ja pentutehtailutapauksen omissa toimielimissään

Julkisuudessa on ollut esillä Pirkanmaan käräjäoikeuden kahdeksalle henkilölle antamat seuraamukset laajassa eläinsuojelurikosjutussa, johon liittyy koirien salakuljetusta sekä pentutehtailua.

Kennelliitto tulee käsittelemään tämän tapauksen omissa toimielimissään, kertoo liiton hallituksen puheenjohtaja Kimmo Mustonen.

- Kennelliitto ei ole viranomainen, eikä meillä ole valtuuksia tutkia rikosepäilyjä. Voimme kuitenkin puuttua eläinten huonoon kohteluun sääntöjemme puitteissa. Kun henkilö on saanut rikostuomion asiassa, joka liittyy koiriin kohdistuvaan eläinsuojelurikokseen, voi Kennelliiton hallitus lähettää hänen asiansa Kennelliiton eettisen lautakunnan käsiteltäväksi riippumatta siitä, onko henkilö Kennelliiton jäsen vai ei, hän kertoo.

Seuraamuksena voi olla henkilön sulkeminen kokonaan pois Kennelliiton toiminnasta.

Epäillyt sääntörikkomukset kannattaa aina ilmoittaa Kennelliittoon

Kennelliitolla on mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin jo ennen kuin henkilö on saanut tuomion, jos asiasta on tehty kirjallinen ilmoitus liittoon.

Kennelliittoon rekisteröidään vuosittain yli 40 000 koiranpentua. Lähtökohtaisesti suomalaiset koirankasvattajat toimivat vastuullisesti koiran hyvinvointia kunnioittaen, Kennelliiton sääntöjä ja ohjeita sekä hyvää kauppatapaa noudattaen. Jos kuitenkin tulee eteen tilanne, jossa on syytä epäillä kasvattajan rikkoneen Kennelliiton sääntöjä, kannattaa pennunostajan tehdä tästä kirjallinen ilmoitus Kennelliittoon. Tarkempaa tietoa siitä, miten toimia, löytyy huhtikuussa 2024 julkaistusta tiedotteestamme.

Kennelliitto tulee ottamaan virallisesti kantaa koiriin liittyvien eläinsuojelurikosten seuraamuksiin

Jokainen koirien salakuljetukseen ja pentutehtailuun liittyvä tapaus on liikaa, painottaa Mustonen.

- Eläinten hyvinvointi on niin tärkeä arvo suomalaisessa yhteiskunnassa, että lain rikkomisesta tulee olla riittävän kovat seuraamukset. Eläintenpitokieltoja pitäisi pystyä määräämään nykyistä matalammalla kynnyksellä. Myös eläinten hyvinvoinnin valvontaan pitäisi pystyä osoittamaan paremmin resursseja, hän listaa.

Kennelliitto tulee tuomaan nämä kantansa esille oikeusministeriölle lausunnossaan ministeriön julkaisemaan arviointimuistioon, jossa tarkastellaan eläinsuojelurikosten rangaistuksia ja eläintenpitokieltoa.

- Toivomme, että mahdollisimman moni eläinalan toimija ottaa kantaa muistioon, jotta saamme äänemme kuulumaan laajalla rintamalla, vetoaa Mustonen.