Valkoposkihanhien kevätmuutto ohi

Kevään kalaistutukset saatu päätökseen Rannikko-Suomen alueella 26.5.2025 08:45:00 EEST | Tiedote

Kevään 2025 kalaistutukset on saatu onnistuneesti päätökseen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella. Miljoonien kalojen istutuksilla vahvistetaan luonnon kalakantoja niin joissa, järvissä kuin merialueilla. Istutukset on rahoitettu toiminnanharjoittajilta kerätyillä kalatalousmaksuilla, joilla pyritään kompensoimaan haitallisia vaikutuksia kalakannoille. Pitkälle edennyt kevät on tänä vuonna mahdollistanut istutusten nopean toteutuksen.