S-ryhmä ja Åhléns hankintayhteistyöhön – ruotsalaistavaratalon omien merkkien suosikkituotteet täydentävät jatkossa Sokoksen ja Prisman valikoimaa

Prisman data: Suomalaiset innostuivat perinteisestä havukasvista – jopa 30 % kasvu pihoilla ja puutarhoissa 15.5.2025 08:40:00 EEST | Tiedote

Kevät on ollut toistaiseksi viileä, mutta se ei ole lannistanut suomalaisia pihojenlaittajia, kertoo Prisman tuore myyntidata. Esimerkiksi lannoitteita on myyty jo 10 prosenttia edellisvuotta enemmän ja terassien käsittelyyn tarkoitettujen puuöljyjen myynti on noussut jopa 50 prosenttia. Datasta käy myös selväksi, että suomalaiset puutarhurit ovat tänä vuonna innostuneet toden teolla tuijista. Samalla uusi jätelaki on näkynyt selvästi kompostikuivikkeen myynnissä.