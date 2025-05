SDP:n Marko Asell: Orpon hallitus romuttaa ammatillista koulutusta

OAJ:n ajankohtaiskyselystä ammatillisille oppilaitoksille ilmenee karulla tavalla leikkausten vaikutus oppilaitoksille, niiden henkilöstölle ja opiskelijoille. Vastanneista oppilaitoksista, jotka kattavat n. 44 % kaikista ammatillisista oppilaitoksista, puolessa (51%) oli käyty muutos-/yt-neuvottelut vuonna 2024 tai 2025. Yt-neuvotteluiden johdosta oppilaitoksissa mm. vähennettiin opiskelijoiden sisäänottomääriä, lopetettiin joiden alojen opetus kokonaan, kasvatettiin opetusryhmien kokoa, korvattiin lähiopetusta verkkokursseilla, vähennettiin ylipäätään opetusta ja niin edelleen.

Rahoitusleikkaukset heikensivät aikuisopiskelijoiden lisäksi myös oppivelvollisten nuorten opetusta ja tukea 92 prosentissa kyselyn oppilaitoksista. Tehdyillä leikkauksilla on jo nyt vaikutusta oppivelvollisten opetuksen määrään ja laatuun.

- Ammatillisen koulutuksen ongelmista on keskusteltu viime aikoina paljon. Kokoomuksen ja perussuomalaisten vihamielisyys ammattikouluisia kohtaan tuntuu käsittämättömältä. Ongelmien luomisen sijaan nyt pitäisi keskittyä ammatillisen koulutuksen ongelmien ratkaisuun, kansanedustaja Marko Asell (sd.) painottaa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitus on yleiskatteellista, joten leikkausten kohdentuminen on todellisuudessa täysin koulutuksen järjestäjän vastuulla ja koulutuksen järjestäjän arvojen ja valintojen varassa. Leikkaukset vaikuttavat myös oppivelvollisiin, koska vähentyvät resurssit vaikuttavat koulutuksen tarjontaan sekä saavutettavuuteen ja opetuksen määrään sekä laatuun. Erityisesti perustutkintokoulutuksen ryhmissä on eri rahoitusmuodoilla (vos, työvoima, oppisopimus) opiskelevia nuoria ja aikuisia.

Muutokset ammatilliseen koulutukseen (rahoitusleikkaukset ja niiden kohdentaminen, kokeilulaki, muutokset lakiin ammatillisesta koulutuksesta sekä lakiin ja asetukseen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, aikuiskoulutustuen poisto) ovat erittäin suuria ja vaikutuksiltaan ennakoimattomia. Työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto-ongelma tulee pahenemaan entisestään ja kuntien mahdollisuudelta onnistua TE-uudistuksessa viedään näin keinovalikkoa.

Asell on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, miten se aikoo turvata ammatillisessa koulutuksessa olevien oppivelvollisten aseman siten, etteivät koulutusleikkaukset kohdistu heihin?