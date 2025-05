Keski-Suomen hyvinvointialue palkittiin vaikuttavuudesta – kaksi tunnustusta Vaikuttavuusseuralta

Vaikuttavuusseura ry järjesti Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus), Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n ja Suomen Apteekkariliiton kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon Hukanpoistaja-kilpailun 18.3.–11.4.2025. Kilpailun tavoitteena oli löytää sekä pieniä arjen että suuria järjestelmätason tekoja, joilla hukkaa on onnistuneesti pystytty toiminnasta vähentämään.

Kilpailun voittajat julkistettiin ja palkittiin Helsingissä 23.5.2025. Kilpailussa palkittiin yhteensä kuusi ehdotusta kahdessa kategoriassa: arjen teot ja järjestelmätason muutokset. Keski-Suomen hyvinvointialue sai palkinnot seuraavista vaikuttavista ja hukkaa poistavista arjen teoista:

Omaseurantasovellus

Omaseurantasovellus ohjaa asiakasta mittaamaan ja kirjaamaan tietonsa oikein, mikä vähentää virheiden mahdollisuutta ja parantaa mittaustietojen luotettavuutta. Sovellus laskee automaattisesti esimerkiksi neljän vuorokauden verenpaineseurannan keskiarvot sekä astman uloshengityksen puhallusten vuorokausivaihtelut. Mittaustulokset siirtyvät suoraan ammattilaiselle, joten asiakkaan ei tarvitse tuoda niitä erikseen terveysasemalle tai jonottaa päästäkseen asioimaan. Valmiit yhteenvedot säästävät ammattilaisen työaikaa sekä parantavat datan ja hoidon laatua. Toimintamalli on helposti hyödynnettävissä koko Suomessa.

Ohjeistus alaselän röntgenkuvantamisesta

Lääkäreille on annettu Käypä-hoito-suosituksen mukainen ohjeistus alaselän röntgenkuvantamistutkimuksiin erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa. Röntgenhoitajille on annettu ohjeistus puuttua, jos kuvantamisohjeistusta ei noudateta. Hoitosuosituksen vastaisista sukukypsässä iässä olevien naisten alaselän röntgentutkimuksista on luovuttu. Potilaiden säteilyrasitus on vähentynyt. Lääkäreiden lähetteiden tekemiseen käyttämää työaikaa säästyi ja röntgenhoitajien työmäärä väheni turhien tutkimusten poisjäämisen myötä. Toimintamalli on helposti hyödynnettävissä koko Suomessa.

-Omaseurantasovelluksen on todettu sujuvoittavan ja nopeuttavan ammattilaisten, erityisesti hoitajien työtä. Toimintamalli mahdollistaa asiakkaillemme nykyaikaisen, helpon ja kestävän tavan toteuttaa omaseurantaa. Sovellusta käyttäviä asiakkaita on tällä hetkellä noin 9500, eli se on osoitus siitä, että sovellus on tullut selkeään tarpeeseen. Palkinto kuuluu siis kaikille sovellusta hyödyntäville ammattilaisille ja asiakkaille, kertovat ehdotuksen ilmoittajat projektityöntekijä Miina-Maria Kivelä ja asiantuntija Mari Rantamäki Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

-Hoitosuosituksen vastaisia alaselän röntgentutkimuksia on ohjeistuksella pystytty vähentämään puoleen aikaisemmasta heikentämättä selkäkipupotilaiden hoitoa. Samalla sädekuormitukseen liittyvä riski on pienentynyt erityisesti naisilla, ja sekä lääkäreiden että hoitajien työaikaa on säästynyt merkittävästi, kertoo ehdotuksen ilmoittaja, fysiatrian erikoislääkäri Jari Ylinen Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

