Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.5.2025

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,13. Taso on 35 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja kevään tulvahuipusta laskua on 22 cm. Vedenpinta jatkaa laskuaan ilman runsaita sateita. Lisäjuoksutuksia ei ole ollut käynnissä ja luonnonkoskien virtaamaa säätäviä rakenteita ei ole.

Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat olleet pieniä. Näissä järvissä kaikki lähtevä virtaama menee patoluukkujen kautta, joten pinnan taso ei pääse samalla tavalla laskemaan kuin luonnon koskien kautta purkavissa järvissä.

Nilsiän reitin vedenpinnat ovat keskimääräistä alemmat, mutta viimeisen viikon havainnot eivät ole käytettävissä. Juojärvi on 12 cm alle ajankohdan keskiarvon.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 19 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,99. Haukivesi on noussut toukokuussa 5 cm ja ennusteen mukaan nousee vielä muutaman sentin. Saimaan juoksutus on ollut useita viikkoja selvästi luonnollista virtaamaa pienempää.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi, Suontee, Hankavesi ovat noin 20 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Alaosan keskusallas Konnevesi on 10 cm ajankohdan keskiarvon. Kaikki järvet ovat reilusti laskusuunnassa.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kääntyneet laskeviksi, mutta toistaiseksi ei ole ollut ongelmia veden riittävyyden kanssa.

Pintalämpötila

Järvien pintalämpötilat ovat noin 10 astetta, mikä on ajankohtaan nähden keskimääräinen taso.