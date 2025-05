Anton Frejd Ruotsista ja Linda Fuchsova Tshekistä F-liiga draftin tämän vuoden ykkösvaraukset

Kakkosena miehissä valinnut OLS nimesi slovakialaisen maalivahti Maros Giban nimen, ja kolmonen FBC Turun valinta oli ruotsalainen Dylan Jonsson. Naisissa valitsi toisena puhunut O2-Jyväskylä sveitsiläisen puolustaja Laura Bertinin ja PSS:n valinta kolmantena oli virolainen puolustaja Kristina Svensson.

Tilaisuuden erikoisuus oli miesten mestari Oilersin toinen valinta Ying Peng Shen, joka on draft-historian ensimmäinen kiinalaispelaaja. Taustalla on Öljymiesten Kiinaan suuntautunut yhteistyö, joka on jo vienyt sinne espoolaista valmennusosaamista ja tuomassa tulevaisuudessa kiinalaisia joukkueita pelimatkoille Suomeen.

Kun eilen uutisoitiin Happeen jäämisestä ilman liigalisenssiä, oli valitsevia joukkueita miehissä tänä vuonna mukana 11 ja varattuja pelaajia sen mukaisesti 22. Naisissa 12 joukkuetta varasi 24 pelaajaa.

Miesten sarjaan varattiin tänä vuonna Latviasta neljä pelaajaa. Ruotsista, Sveitsistä ja Tshekistä löytyi kolme, Saksasta ja Slovakiasta kaksi sekä Australiasta, Kiinasta, Norjasta, Tanskasta ja Virosta yksi.

Naisten sarjassa valittiin kuusi pelaajaa Tshekistä, neljä Saksasta, kolme Virosta, kaksi Ruotsista, Slovakiasta ja Sveitsistä sekä yksi Belgiasta, Norjasta, Puolasta, Tanskasta ja Yhdysvalloista.

F-liiga draftin miesten sarjan varaukset:

1. kierros:

1. LASB: Anton Frejd (SWE), syntymävuosi 2006

2. OLS: Maros Giba (SVK) 2007

3. FBC Turku: Dylan Jonsson (SWE) 2006

4. Jymy: Philipp Wilbrand (GER) 2003

5. EräViikingit: Jan Krejca (CZE) 2007

7. TPS: Markus Sandberg-Pedersen (NOR) 2006

8. Nokian KrP: Andrin Christen (SUI) 2006

9. SPV: Artemijs Smirnovs (LAT) 2006

10. Indians: Linards Putnins (LAT) 2007

11. Classic: Jakub Varecha (CZE) 2006

12. Oilers: Tomas Bulejcik (SVK) 2005

2. kierros:

13. LASB: Toms Keirans (LAT) 2004

14. OLS: Jonas Kristensen (DEN) 2005

15. FBC Turku: Valdis Vanags (LAT) 2006

16. Jymy: Benjamin Schill (SWE) 2005

17. EräViikingit: Anton Weyrauch (GER) 2006

19. TPS: Timon Anderegg (SUI) 2006

20. Nokian KrP: Thomas Meyer (AUS) 2006

21. SPV: Konstantyn Slosar (CZE) 2007

22. Indians: Nino Bühler (SUI) 2007

23. Classic: Robin Savi (EST) 2006

24. Oilers: Ying Peng Shen (CHN) 2007

Naisten sarjan varaukset:

1. kierros:

1. Pirkat: Linda Fuchsova (CZE) 2006

2. O2-Jyväskylä: Laura Bertini (SUI) 2005

3. PSS: Kristina Svensson (EST) 2005

4. ÅIF: Merliin Arusalu (EST) 2005

5. SaiPa: Janika Willingmann (GER) 2003

6. Koovee: Karolina Klubalova (CZE) 2006

7. SSRA: Margaux Lemoine (BEL) 2003

8. FBC Loisto: Emeli Falkman Perez (SWE) 2006

9. SB-Pro: Lenka Cervena, (SVK) 2006

10. EräViikingit: Alice Jiraskova (CZE) 2006

11. TPS: Zoe Kläy (SUI) 2007

12. Classic: Karolina Stujova (CZE) 2004

2. kierros:

13. Pirkat: Virginia Kunkel (GER) 2005

14. O2-Jyväskylä: Sophie Jörgensen (DEN)

15. PSS: Hanna-Liisa Oispuu, (EST) 2006

16. ÅIF: Jenna Hausman (USA) 2003

17. SaiPa: Nuria Guerbouj (GER) 2007

18. Koovee: Marta Pelliccioni (ITA) 2005

19. SSRA: Johanna Djärf (SWE) 2007

20. FBC Loisto: Veronica Di Gia (ITA) 2006

21. SB-Pro: Barbora Panesova (CZE) 2003

22. EräViikingit: Sol Julia Johansen (NOR) 2005

23. TPS: Gabriela Wojcik (POL) 2004

24. Classic: Linda Pudisova (SVK)