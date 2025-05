Huutokauppa Kiteellä su 8.6. kello 12

Kiteen vanhalla kaupungintalolla järjestetään huutokauppa su 8.6.2025 kello 12 alkaen. Myytäviin tuotteisiin tutustuminen on tuntia ennen huutokaupan alkua. Myytävänä on vanhan kaupungintalon irtaimistoa. Martat myy kahvia, pullaa ja makkaraa. Kiteen torilla on Kiteen keskustan kehittämisyhdistyksen järjestämä rompekirpputori kello 13-16 ja Kammarin kirpputori/Tavaratalo Helmi on avoinna kello 11-15. Parkkipaikkoja on läheisyydessä koululla Koulutie 3 ja Rantakentän parkkipaikka. Tervetuloa!