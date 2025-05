Tampereen Postitalo uudistuu – S-Pankki yhdessä Fennian kanssa antaa näkyvälle maamerkille uuden elämän

”Kyseessä on strateginen ja kulttuuriperinteen kannalta tärkeä investointi. Kohde on keskeisellä paikalla Tampereen vilkkaimpien liikenneyhteyksien varrella, ja se ansaitsee arvoisensa ilmeen ja toiminnallisuuden”, sanoo S-Pankki Kiinteistöt Oy:n Asset Manager Ari Lang.

Saneerauksen yhteydessä uudistetaan täysin noin 3650 m² edestä toimitiloja. Tilat ovat vuokrattavissa useille käyttäjille muuntojoustavan kerrospohjan ansiosta. Tarjolla on myös valmiita sisustuskonsepteja, joista vuokralainen voi halutessaan valita itselleen sopivan.

Keskeisiin parannuksiin kuuluvat muun muassa AB-siiven ja osin keskiosan täydellinen peruskorjaus, pysäköintihallin ja -kannen kunnostus, julkisivun ja katutason arkadin ehostus Postipuiston puolelta sekä energiatehokkuutta parantavat toimet.

Saneeraus käynnistyi toukokuun alussa ja se valmistuu arviolta vuoden 2027 alkupuoliskolla. Kiinteistön uusi vuokrattava kokonaispinta-ala saneerauksen jälkeen on13 277 m², ja tiloja on tarjolla 200 neliömetristä aina useamman tuhannen nelilön tilaratkaisuihin.

”Tilojen uudistaminen ja nykyaikaistaminen parantaa koko kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta niin käyttäjien, sijoittajien kuin rahoittajien silmissä. Hanke on herättänyt suurta kiinnostusta ja vuokrauskeskustelut on jo aloitettu”, Lang kertoo.



S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. S-Pankki Rahastoyhtiö Oy hallinnoi 31.12.2024 yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään, peltoihin, toimitiloihin ja tontteihin. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä yhdelle kiinteistösijoitussalkulle. Vuoden 2024 joulukuun lopussa rahastot ja muut hallinnoitavat kiinteistösalkut omistivat yhteensä yli 2 200 asuntoa, 56 toimitilakiinteistöä, noin 503 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 31 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 195 asunto- ja toimitilatonttia. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on noin 1,9 miljardia euroa. Osuudenomistajia kiinteistörahastoilla on yli 37 000.