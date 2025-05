Katutyöt alkavat Kampissa – uusi terveys- ja hyvinvointikeskus valmistuu aikanaan viihtyisään ympäristöön

Aseman-​aukion taksiaseman uusien järjestelyiden rakennustyöt alkavat – taksiliikennettä operoi kaksi toimijaa kesäkuusta lähtien 26.5.2025 14:33:37 EEST | Tiedote

Asema-aukion taksiaseman toimintaan on tulossa muutoksia kesäkuussa. Päärautatieaseman läntisen sisäänkäynnin edustan taksiliikenteestä vastaavat vain kaupungin järjestämän kilpailutuksen voittaneet Taksi Helsinki Oy ja Mankkaan Taksi Oy (Fixutaxi). Uusien järjestelyiden rakennustyöt alkavat 26.toukokuuta. Tavoitteena on saada työt valmiiksi kesäkuun alussa, ja uudet järjestelyt otetaan käyttöön tämän jälkeen. Taksiasema on pääosin käytössä rakennustöiden aikana, mutta työstä aiheutuu hetkellistä haittaa taksiaseman käyttäjille.